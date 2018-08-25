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04:38 26 Ağustos 2018
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    Almanya donanması Schleswig-Holstein (F 216) firkateyni

    National Interest, Alman donanmasının durumunu 'utanç verici' diye niteledi

    © Fotoğraf : Twitter
    Savunma
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    ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Almanya Deniz Kuvvetleri’nin durumunun, Avrupa'nın en zengin ülkesi için utanç verici olduğunu yazdı.

    Alman Baden-Württemberg sınıfı yeni firkateyni
    NATO’nun pahalıya mal olan yeni gemileri savaşa hazır değil
    Dergide yayınlanan makalede, Alman donanmasının finansman yetersizliği ve kötü planlama nedeniyle şimdiden asli görevlerini yerine getirecek durumda olmadığı ileri sürüldü. Sorunun sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklanmadığını savunan haberde, Alman Deniz Kuvvetleri'nin tüm kademelerinde sıkıntı yaşandığı aktarıldı.

    'DENİZALTILAR KULLANILAMAZ DURUMDA'

    "Alman donanması, 212U tipinden 6 adet denizaltıya sahip, ancak bunlardan hiçbiri kullanılabilecek durumda değil, fakat buna rağmen Almanya benzer denizaltıları tüm dünyaya satıyor. Alman basını bu durumu yedek parça yetersizliğine bağlıyor, fakat bu, AB'nin en zengin ülkesi için çok tuhaf bir durum" denilen haberde, Alman Deniz Kuvvetleri'ndeki uçakların durumu da eleştirildi.

    IMDEX fuarında Alman ThyssenKrupp şirketi tarafından üretilen 218SG tipi denizaltının modeli
    © AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
    Almanya'dan Türkiye'ye denizaltı teslimatı

    'İKİNCİ EL UÇAK BAKIMI YAPILAMIYOR'

    2005'te Almanya'nın Hollanda'dan NATO ülkelerinin kullanımdan kaldırmaya başladığı ikinci el P-3C uçakları satın almayı kararlaştırdığı dikkat çekilen makalede, ancak Bundeswehr'in (Alman Silahlı Kuvvetleri) ikinci el araçların bakımını yapabilecek durumda bile olmadığı ve bazı uzmanlara göre Hollanda'dan satın alınan uçaklardan hiçbirinin savaşa hazır durumda olmadığı kaydedildi.

    'GEMİLERİN DE ÖZELLİKLERİ YETERSİZ'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu / Denizaltı
    © AFP 2018 / Amir Cohen
    'Almanya, İsrail'e nükleer kapasiteli 3 denizaltı daha sattı'

    Gemi filosunun biraz daha iyi durumda olduğu, ancak burada da bir takım sorunların yaşandığı, savaş gemilerinin kullanım özelliklerinin yetersiz olduğu ve gemilerin sıklıkla arıza çıkardığı sıralandı.

    '1941'DE HEZİMETE UĞRAYAN DONANMA GİBİ'

    Alman donanmasının şimdiki durumunun, 1941'de Müttefikler'in yeni silahlarıyla karşı karşıya kalan ve başarılı bir şekilde direnemeyen Hitler Almanyası donanmasının durumuna çok benzediği de öne sürüldü.

    denizaltı
    © AP Photo / Daniel Bockwoldt/dpa
    Mısır, sipariş ettiği 4 Alman denizaltısının ilkine kavuştu

    VON DER LEYEN'E 'ÖRTBAS' SUÇLAMASI

    Daha önce Alman Bild gazetesi, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in askeri araçların arızalarını gizlemek ve ‘istatistikleri süslemekle' suçlandığını yazmıştı. Gazeteye göre geçen yıl Alman denizaltılarından hiçbiri kullanılabilecek durumda değildi, fırkateynlerin ve tankların yarısından bile azı, savaş helikopterlerininse sadece 3'te biri kullanılır durumdaydı.

    Etiketler:
    212U, NATO, Bild, Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri), The National Interest (NI), Almanya Deniz Kuvvetleri, Ursula von der Leyen, Almanya
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