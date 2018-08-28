ABD'li emekli yarbay, ABD ordusunun üstünlüğünü kaybetmesinin nedenlerini açıkladı

'ABD, UZAY SİLAHLARIYLA DÜZENLENECEK SALDIRIYA KARŞI KOYAMAZ'
Davis, rakiplerden herhangi birinin ABD'nin navigasyon ve keşif uydularını imha etmek için aniden uzay silahları kullanması halinde ABD ordusunun buna yanıt veremeyeceğinin de altını çizdi.
Emekli yarbay, "ABD hükümeti, taleplerinin rakipleri tarafından kabul edilmesi için askeri güç kullanmaya veya askeri güç kullanma tehdidinde bulunmaya son vermeli. Bu tutum, rakiplerini ABD'ye karşı koymak için yeni teknolojiler geliştirmeye itiyor" dedi.
Washington'un lüzumsuz askeri operasyonların finansmanı için trilyonlarca dolarlık borca girdiğini ve ABD ordusundaki araçların çok yıprandığını da kaydeden Davis, sıradan askerlerin askeri becerilerinin köreldiğini vurguladı.
'ORDUDA REFORM YAPILMALI'
Davis, oluşan bu tablonun düzeltilmesi için ABD ordusuna tavsiyelerde de bulundu.
Emekli yarbaya göre ABD, orduda reform yapmalı, tüm askeri operasyonları sonlandırmalı ve ordusunu korumalı. Aksi halde ABD, tam kapsamlı bir askeri yenilgiyle karşı karşıya kalacak.
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