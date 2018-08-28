ABD'li emekli yarbay, ABD ordusunun üstünlüğünü kaybetmesinin nedenlerini açıkladı

ABD ordusu için ana tehdidin Rusya ve Çin olmadığını belirten ABD'li emekli yarbay Daniel Davis, üstünlüğün kaybedilmesinin nedeninin askerlerin son derece aktif şekilde kullanılması ve düşük seviyeli teknolojik araçların varlığı olduğunu belirtti.

National Interest dergisi için kaleme aldığı makalede ABD ordusunun güç kaybetmesinin nedenlerini değerlendiren Davis, ABD'nin gereksiz riskler alarak Çin'e sataştığını ve Rusya sınırlarında askeri tatbikatlar düzenleyerek Moskova'yı kışkırttığını ancak güvenliğini hiçbir şekilde artırmadığını kaydetti.

'ABD, UZAY SİLAHLARIYLA DÜZENLENECEK SALDIRIYA KARŞI KOYAMAZ'

Davis, rakiplerden herhangi birinin ABD'nin navigasyon ve keşif uydularını imha etmek için aniden uzay silahları kullanması halinde ABD ordusunun buna yanıt veremeyeceğinin de altını çizdi.

Emekli yarbay, "ABD hükümeti, taleplerinin rakipleri tarafından kabul edilmesi için askeri güç kullanmaya veya askeri güç kullanma tehdidinde bulunmaya son vermeli. Bu tutum, rakiplerini ABD'ye karşı koymak için yeni teknolojiler geliştirmeye itiyor" dedi.

© AFP 2018 / Pentagon’dan Çin'e: ABD ordusu Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Washington'un lüzumsuz askeri operasyonların finansmanı için trilyonlarca dolarlık borca girdiğini ve ABD ordusundaki araçların çok yıprandığını da kaydeden Davis, sıradan askerlerin askeri becerilerinin köreldiğini vurguladı.

'ORDUDA REFORM YAPILMALI'

Davis, oluşan bu tablonun düzeltilmesi için ABD ordusuna tavsiyelerde de bulundu.

Emekli yarbaya göre ABD, orduda reform yapmalı, tüm askeri operasyonları sonlandırmalı ve ordusunu korumalı. Aksi halde ABD, tam kapsamlı bir askeri yenilgiyle karşı karşıya kalacak.