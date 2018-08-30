Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü.

Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar 27 Ağustos'ta da ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefon görüşmesi yapmış, görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan 17 ve 24 Ağustos'ta da Rusya'yı ziyaret etmişti.

Fidan ve Akar son ziyaretlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konuları ele alınmıştı.