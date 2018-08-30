‘F-35'lerle ilgili asıl sorun Türkiye'nin milli uçak projesini baltalaması'

Türkiye-ABD arasındaki krizin önemli ayaklarından biri olan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili önemli bir rapor yayınlandı. ABD hükümetinin faaliyetlerini denetleyen sivil toplum kuruluşu POGO'nun (Project on Government Oversight) hazırladığı rapora göre F-35 ortak programında çalışan yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, F-35'lerdeki imalata ilişkin çok sayıda tehlikeli kusuru daha önemsiz gösterebilmek için bunları yeniden sınıflandırdı. ABD'li yetkililerin, 1.5 trilyon dolarlık bütçeyle tüm zamanların en pahalısı olan bu askeri projenin takvimi ve bütçesiyle ilgili yeni sorunları yaşanmaması için kusurları yeniden sınıflandırma yoluna gittiği belirtildi. Söz konusu raporu ve süregelen F-35 savaş uçağı alımı tartışmalarını Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Sputnik'e değerlendirdi.

Uçaklarla ilgili bu tip aksaklıkları "olağan" diye değerlendiren Karataş "Uçaklarla ilgili bu tip aksaklıklar her zaman olur ve bu aksaklıklar zaman içerisinde giderilerek devam eder. Benzerleri Su-57, Su-35 veya başka uçaklarda da yaşanabilir. Sonuçta hâlihazırda yaklaşık 300 F-35 uçağı uçuyor. Toplamda 3000 F-35 üretilmesi planlanıyor. Bu tür uçaklarda, jeneratörden, motora çeşitli sebeplerle sorunlar çıkabilir. Bazen beklenmedik bir hava koşulu veya harekâtta yaşanan bir aksaklık da bu tür sorunlara sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Karataş "Bunu rastgele raporlar üzerinden tartışma yetkisine sahip değiliz. Bu rapor kimin tarafından hazırlandı, basına neden ve nasıl sızdı? Bunlar önemli sorular. Üstelik de böyle bir raporun güvenilir sayılması için projeyi çok iyi bilen biri tarafından hazırlanması şart. Bu tartışmalar amatörler ve savunma sanayinin teknik tarafıyla ilgilenenlerin tartıştıkları konular. Rastgele tartışmalar, yanlış algı yaratabilir. Daha önce de buna benzer bir sürü rapor hazırlandı. Bu raporların kıymeti harbiyesi yok" diye konuştu.

F-35'lerin teknik değil stratejik bir sorun olduğuna işaret eden Karataş "F-35'lerle ilgili asıl sorunlar teknik değil stratejiktir. F-35 alımıyla birlikte ABD Türkiye'nin milli lojistik sistemini kontrol eder hale geliyor. Türkiye'nin milli lojistik sistemi Amerikan şirketinin, yani ABD'nin eline geçiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Ancak yine de 13 Kasım'a çok var. Umarım bize, başından beri söylediğim gibi, o uçakları vermezler. Çünkü F-35 alımı milli uçak projesini baltalayacak. Önemli olan bu kısım. Yoksa teknik detaylar teferruat" diye ekledi.