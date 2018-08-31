ABD, kendi silahını Hindistan’a zorla kabul ettirme niyetinde

Yetkili, “Biz çok daha modern teknolojiler sunabiliriz. Elbette Hindistan kendi çıkarları temelinde karar alacak ama seçim yapılabilecek listede yer alan Amerikan teknoloji sayısının giderek artması bizi mutlu ediyor” dedi.
© AFP 2018 / Rakesh Bakshi
ABD idaresinin temsilcisi ayrıca, Hindistan’la Rusya’ya uygulanan yaptırımları görüştüklerini de kaydetti.
Yetkili, Rusya’yla savunma alanında yapılan her anlaşmayı olası yaptırımlar için bahane olarak değerlendireceklerini teyit etti.
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