ABD, kendi silahını Hindistan’a zorla kabul ettirme niyetinde

ABD idaresinde üst düzey bir yetkili, ABD’nin Hindistan’a Rusya’nın teklif ettiğinden daha modern teknolojiler sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Yetkili, “Biz çok daha modern teknolojiler sunabiliriz. Elbette Hindistan kendi çıkarları temelinde karar alacak ama seçim yapılabilecek listede yer alan Amerikan teknoloji sayısının giderek artması bizi mutlu ediyor” dedi.

ABD idaresinin temsilcisi ayrıca, Hindistan’la Rusya’ya uygulanan yaptırımları görüştüklerini de kaydetti.

Yetkili, Rusya’yla savunma alanında yapılan her anlaşmayı olası yaptırımlar için bahane olarak değerlendireceklerini teyit etti.