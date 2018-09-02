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15:27 02 Eylül 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Rusya ile S-400 anlaşması için birilerinden izin alacak değiliz

    © AA / Murat Kula
    Savunma
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    Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasından birilerinin rahatsız olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmayın. Biz hem kendimizi korumada ve savunmada hem de bu noktada atacağımız adımlarda birilerinden izin alacak değiliz, önümüzü kesmeye hakkınız yok" dedi. Erdoğan, doların egemenliğine son verilmesi gerektiğini söyledi.

    'Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin alınan mesafeye rağmen hala arzu ettiğimizi seviyelerin çok çok gerisinde olduğunu da ifade etmek isterim" diyerek başladı.

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
    Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 300 civarında Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, bu firmaların 5 bini aşkın Kırgız vatandaşına istihdam sağladığını söyledi. Erdoğan, Türk müteahhitlerin Kırgızistan'da bugüne kadar yatırım bedeli 700 milyon dolara yakın 67 projeyi üstlendiklerini vurgulayarak, "Bu projelerle firmalarımız, Kırgızistan'ın bağımsızlığından itibaren hayata geçirdiği kalkınma hamlesine destek verdi. Türkiye olarak firmalarımızın buradaki yatırımlarından şüphesiz ki daima gurur duyuyoruz" diye konuştu.

    Gelecekte çok daha başarılı projelere imza atacaklarına inandıklarına işaret eden Erdoğan, 2013'te Kırgızistan'a yaptığı ziyaretin belirledikleri hedefin 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olduğunu anımsattı. Erdoğan, bu rakamın halen çok uzağında olunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

    "Şu an itibarıyla 500 milyon doları dahi bulmayan ticaret hacmimiz bize yakışmıyor. Yaklaşık 6 milyon civarında nüfusa sahip Kırgızistan, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye toplamda 87 milyon yapar. 87 milyonluk bu iki kardeş ülkenin insan potansiyeli olarak bu ticaret hacmi yeterli değil. İnanıyorum ki biz bunu artıracağız ve belirlediğimiz hedef 1 milyar dolara da ulaşacağız.

    'TÜRK İŞ ADAMLARINA SESLENİYORUM; YATIRIMLARINIZDA BU ÜLKEYE ÖNCELİK VERİN'

    Türk iş adamlarının, Kırgız muhataplarıyla potansiyel iş birliği imkanlarını ele almak üzere bu salonda bulunduklarını belirten Erdoğan, bugün sektörel anlamda iş adamlarının birbirleriyle toplantılar yapacağına inandığını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Uçak
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest
    Erdoğan, yapılacak bu toplantılarla bundan sonra neler yapılabileceğinin belirlenmesinde faydalar bulunduğunu vurguladı.

    Burada tekstilden tarıma, müteahhitlikten enerji ve madenciliğe, sağlıktan turizme kadar geniş bir alanı temsil eden iş adamlarının olduğuna değinen Erdoğan, "Her iki ülke iş adamlarının bu toplantı vesilesiyle yeni ortaklıkların kapılarını aralamalarını özellikle temenni ediyorum. Buradan öncelikle Türk iş adamlarına sesleniyorum, Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye öncelik verin. Kırgızistan'a yapacağınız yatırımlarda sadece Kırgızistan pazarını göz önünde bulundurmayın. Buraya yapılan yatırımlar Avrasya Gümrük Birliği sebebiyle Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya pazarlarına da hitap edecektir. Hatta Çin pazarı da göz ardı edilmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

    Erdoğan, bu süreçte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un firmalarına gereken her türlü desteği vereceğine inandığını vurguladı.

    'DOLARIN EGEMENLİĞİNE SON VERMEMİZ GEREKİYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ali Atmaca
    Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki: Bırakın o sahtekarları, bunlar teşkilat
    Ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin birçok alanda yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kıldığını belirten Erdoğan, özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığın giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladığını söyledi.

    Erdoğan, "Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor" diyerek, "Ülkeler, firmalar ve tüccarlar sadece ticaretin doğasında bulunan sıkıntıları aşmakla yetinmiyor aynı zamanda kur baskısı gibi dolara bağımlılığı getirdiği zorluklarla da karşılaşıyor. 'Ticareti kolaylaştırdığı' iddiasıyla kurulan bu sistem, artık küresel serbest ticaretin en büyük ayak bağı haline dönüşmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

    'EKONOMİMİZ ÜZERİNDE ŞÜPHE BULUTLARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
    Erdoğan: Bu dalgayı atlatacağız
    Özellikle gelişmekte olan veya yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi içinde olan ülkeler bakımından bu sorunun çok daha ciddi sonuçlara yol açtığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Son haftalarda ülkemizin maruz kaldığı saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Kur manipülasyonuyla, Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üstünde şüphe bulutları oluşturmaya çalışılıyor. Bu malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir, siyasidir, bunlar dürüst, samimi değildir, bunlar cambazdır. Dolaysıyla sakın bu cambazlara inanmayın, işinize bakın, biz hep işimize baktık ve bugüne kadar da öyle geldik. Batan, biten ülkelere bir anda bakıyorsunuz 4 kademe derece yükseltmesi veriyorlar. Her yönüyle güçlü olan Türkiye'ye de kalkıp ya 'durağan' diyor ya da indirmeye kalkıyor. Bugüne kadar ben bunların hiçbirisini tutmadım, bundan sonra da tutmayacağım. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Şu anda biz Rusya ile alışverişlerde ruble-Türk lirası bunu konuşuyoruz. Aynı şekilde İran, Çin ile yerli ve milli parayla alışveriş yapmanın dönemlerini başlatıyoruz."

    'RUSYA İLE ANLAŞMA YAPIYORSAK, ÖNÜMÜZÜ KESEMYE HAKKINIZ YOK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan'dan ABD'ye: Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa sürede alacağız
    Şu anda savunma sanayinde Türkiye'nin, kendilerinin göreve geldiklerinde kendine yeterliliğin yüzde 20 iken, bugün yüzde 65 olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha da ileriye gideceklerini bildirdi.

    Erdoğan, Rusya ile S-400 Anlaşması yaptıklarına değinerek, "Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın. Biz hem kendimizi korumada ve savunmada hem de bu noktada atacağımız adımlarda herhalde birilerinden izin alacak değiliz. İhtiyacımızı gidermek durumudayız. Şu anda hem ortak üreme bizimle geçme noktasında bugüne kadar bize kapılarını açmayanlar, biz birileriyle anlaşıyorsak, Rusya ile böyle bir anlaşmayı yapıyorsak burada da bizim önümüzü kesmeye hakkınız yok" diye konuştu.

    'KUR BASKISINI ORTADAN KALDIRACAK ÇALIŞMALARA HIZ VERMELİYİZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Raşit Aydoğan
    Erdoğan: Hiç kimsenin gözü kur tablosunda olmasın, büyük fotoğrafa bakın
    Son 16 yılda gerçekten önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Erdoğan, "Bilhassa ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki bu kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermemiz gerekiyor. Bu çerçevede son birkaç yıldır Rusya ve Çin gibi yüksek ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticaret yapmanın şu anda çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yaşadığımız son hadiselerin bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya çıkardığı bir vakadır" dedi.

    Erdoğan, güçlü ilişkilerle olan devletlerden başlamak üzere tüm ülkelerle yerel paralarla ticaret imkanlarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi.

    'FETÖ TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ'

    Erdoğan, "(Kırgızistan ile) İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, FETÖ mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemediklerini, adalet istediklerini vurguladı.

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    Etiketler:
    ticaret, ekonomi, yatırım, yaptırım, S-400, Türk lirası, döviz, dolar, Avrasya Gümrük Birliği, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Sooronbay Ceenbekov, İran, Çin, Rusya, Türkiye, Kırgızistan
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