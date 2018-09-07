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07:35 07 Eylül 2018
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    Buk-M3

    Tomahawk avcısi yeni hava savunma kompleksi Buk-M3 neler yapabiliyor?

    © Fotoğraf: arms-expo.ru
    Savunma
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    Rus askeri hava savunma birimleri, orta menzilli modern uçaksavar füze sistemi Buk-M3 ile donatılıyor. Tamamen dijital kontrol sistemi ve arttırılan savaş kabiliyetiyle yeni 'akıllı' füze. İsim aynı kalmasına rağmen, 1980'lerdeki ilk nesil Buk ile çok az ortak yanları var. Peki bu efsanevi kompleksler otuz yılda nasıl bir değişime uğradı?

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
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    Buk-M3 ve onun öncülleri arasındaki temel dış fark, daha önceki dört ‘çıplak' füze yerine, altı adet taşıma-fırlatma konteynerlerinin olmasıdır. Konteynerlerde, teknik özellikleri bakımından önceki modelleri neredeyse ikiye katlayan yeni uçaksavar güdümlü füzeler 9M317M saklanıyor.

    Günümüzde bilinen tüm aerodinamik hedefleri 2.5 ila 70 kilometre mesafede, 40 kilometre yüksekliğe kadar ve hızları saniyede üç kilometreye ulaşan hedefleri yakalayabiliyorlar. Üçüncü Buk'dan ne stratejik ve taktik uçaklar (Stealth teknolojisi kullanılarak yapılanlar dahil), ne de balistik veya seyir füzeleri kurtulabiliyor. "Buk" hava hedefleri dışında, düşmana ait yer ve deniz hedeflerini de yok edebiliyor.

    Mühimmat, aktif radar güdümlü yüksek parça patlayıcı savaş başlığı ile donatılmış ve hedefe bağımsız olarak eşlik ediyor, yani ‘at ve unut' prensibiyle çalışıyor. Uzun mesafelerde ise tespit istasyonu yardımcı oluyor ve saldırı halindeki hedefe yönlendiriyor.

    Son derece yüksek manevra kabiliyetine sahip 9M317M füzesi, aşırı yüklere karşı dayanıklı ve düşmanların yoğun ateş ve elektronik karşı önlem koşullarında, en karmaşık ve öngörülemeyen yörüngeler boyunca uçan hava hedeflerini takip edebiliyor. S-300 ve S-400'lerde olduğu gibi Buk-M3 füzelerinin de ana özelliklerinden biri, dikey pozisyondan fırlatılması ve fırlatıldıktan sonra savaş hedefine yönelmesi. Bu, ateşleme oranını büyük ölçüde artırır. Buk, yönelticinin konumunu değiştirmek zorunda kalmaz ve füze ilkinden birkaç saniye sonra yeniden ateşleniyor.

    Askeri uzman Aleksey Leonkov, Buk-M3'ün çok yönlü bir hava savunma aracı haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Taşıma ve ateşleme konteynırları atış hazırlık süresi ve yeniden yükleme süresini kısaltıyor. Füzeleri özel kızak üzerine yerleştirmek yeterli, hesaplamada kuyumcu titizliği gerekmiyor. Buna ek olarak, direksiyon kontrolü ve füze gövdelerinin hasar görme olasılığı önemli ölçüde azalıyor. Önemli bir detay daha var: Buk-M3 hem fırlatıcıdan hem de nakliye-yükleme makinesinden uçaksavar füzeleri kullanabiliyor.

    BAŞARILI TANDEM

    Tomahawk
    © REUTERS /
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    Çok fonksiyonlu radar istasyonu, Buk-M3'ün gözü ve kulağıdır. Buk'un iki bölümünden biri, eş zamanlı olarak 36 hedefe eşlik edebilir ve bombalayabilir. Çok kanallı radar, tüm hava ve iklim koşullarında eksi 50 ile artı 50 santigrat derecede gece ve gündüz çalışabilir. Üstelik Buk-M3, savunmanın yakın sınırlarını koruyan başka bir uçaksavar kompleksi olan Tor-M2 ile birlikte hareket edebiliyor.

    Leonkov Buk ile Tor tandeminin verimliliğini şu sözlerle ifade etti:

    "Böylece, tüm hava araçları saldırılarını hata büyük saldırıları bile engelleyecek çok başarılı bir tandem ortaya çıkıyor. Kompleksler hava savunması için tek otomatik kontrol sistemi tarafından yönetiliyor ve "Kupol" sistemi aracılığıyla hedefler belirleniyor. En öncelikli saldırı hedeflerini birlikte belirliyorlar, Tor, Buk ile aynı şeyi görür ve hedeflerden hangisinin vurulduğunu ve hangilerinin vurulmadığı hakkında bilgi alır. Bu şekilde, işin verimliliği büyük ölçüde artıyor. "

    Buk-M3 kompleksi, bir komuta noktası, bir tespit ve hedef belirleme istasyonu, altı uçaksavar güdümlü füzeye sahip iki 9A317M otonom ateşleme cihazı, 12 füzeli bir veya iki nakil ve taşıma rampası ve yükleme araçlarından oluşuyor.

    HAVA SAVUNMA FÜZESİ KUŞAĞI

    Sergey Şoygu
    © Sputnik / Vadim Savitskii
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    Tihomirov Araştırma Enstitüsü (şimdi Almaz-Antei şirketinin bir parçası) tasarımcıları, 1970'lerin sonlarında Buk orta menzilli uçaksavar füze sistemlerini geliştirdi. İlk Buk, 1980'lerde Sovyet Ordusu'nun hizmetine girdi. Bu kompleks, o zaman için artık eskimiş olan hava savunma sistemi Kub'un yerini aldı. Buk'un ilk modeli, 18 kilometre yükseklik ve 25 kilometre uzaklıktaki hava hedeflerini vurabiliyordu. Buk'un modernleştirme ve iyileştirme çalışmalarına başlandı. Buk için ateşleme yeteneğini iyileştirmek ve hedef imha olasılığını artırmak için yeni bir roket oluşturuldu.

    Leonkov Suriye'de kullanılan Buk kompleksinin bir önceki modeliyle ilgili de şunları söyledi:

    "Buk kompleksinin sondan bir önceki modifikasyonu M2, Nisan 2018'de ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçleri tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen füze saldırılarını engellemekle kendini kanıtladı. Buk-M2 görevini mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi. Suriye hava savunma sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda hedefleri başarılı bir şekilde vurdu. Hedef tespit istasyonu, 70 kilometre çapında bir alanda havadaki durumu değerlendirdi. Amerikan seyir füzeleri, Suriye hava savunmasının hedef tespitini zorlaştırmak için Bekaa vadisi boyunca hareket etti ve çoğunun hedeflerine ulaşamaması Buk'un sayesinde oldu. Tabii ki, Suriye kompleksleriyle birlikte hareket etselerdi hava savunmasının etkinliği daha yüksek olurdu. Ancak, yine de özellikle Şam ve çevresine yönelen tüm zor hedefler Buk tarafından vuruldu. Rus hava savunma sistemlerinin, B-1B bombardıman uçakları tarafından kullanılan yeni ABD seyir füzelerini vurduğu da ihtimal dahilindedir. "

    Buk ailesinin mobil ve evrensel hava savunma sistemleri,uluslararası silah pazarında yüksek talep görüyor. Rosoboroneksport, Buk-M2E için 2020'de teslim etmek üzere Kazakistan'la sözleşme imzaladı. Bazı Orta Doğu ve Asya ülkeleri de Rus hava savunma sistemleriyle ilgileniyor. Buk-M3, kompleksin dördüncü modifikasyonu.

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    Etiketler:
    Buk-M3, ABD, Rusya
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