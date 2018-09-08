Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Akdeniz'deki tatbikatı sona erdi

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve Rus Donanması'nın Akdeniz'de düzenlediği ortak tatbikatın sona erdiğini, tatbikatta belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığını belirtti.

Tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Korolev "Donanma Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait birliklerin Akdeniz’de düzenlediği en büyük tatbikat sona ermek üzere. Tatbikatta belirlenen tüm hedeflere kesinlikle ulaşıldığı söylenebilir" diye konuştu.

Korolev, Rus Donanması ve Hava Uzay Kuvvetleri mensuplarının Akdeniz’de gerçekleştirdikleri tatbikatta uluslararası hukuk kurallarını herhangi bir şekilde ihlal etmediklerinin de altını çizdi: "Tatbikata katılanların uluslararası denizcilik hukuk normlarını ve hava sahasını herhangi bir şekilde ihlal etmediklerini özellikle vurgulamak isterim."

Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve Donanma birliklerinin Rusya tarihinde ilk kez Akdeniz'de 1-8 Eylül’de gerçekleştirdiği kapsamlı ortak tatbikata, aralarında 2 denizaltının da bulunduğu 26 savaş gemisi ve 34 hava aracı katılmıştı.