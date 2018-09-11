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16:27 11 Eylül 2018
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    Rus asker

    Rusya yakın tarihinin en büyük tatbikatına başladı: Ordunun 3'te 1'i tatbikatta

    © Sputnik / Evgeny Epanchintsev
    Savunma
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    Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat 'Vostok-2018' bugün başladı. Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

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    Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği sonrası en büyük askeri tatbikatı olan Vostok-2018'in başladığını duyurdu.

    Yaklaşık 1 milyon askere sahip Rus ordusunun neredeyse üçte biri böylece tatbikata başlamış oldu.

    Bakanlığın açıklamasında "Tatbikatta yaklaşık 300.000 Rus asker, 1000'i aşkın uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 36.000 tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçlar, 80 gemi ve destek aracı yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamaya göre, tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yöneteceği tatbikatın amacı ise birliklerin kullanımını ve ordunun kara, hava ve donanma güçlerinin becerilerini geliştirmek.

    Rusya ordusu tatbikatta en yeni silahlarını da kullanacak. Nükleer başlık taşıyabilen İskender füzeleri, T-80 ve T-90 tanklarının yanı sıra Su-34 ve Su-35 savaş uçakları da tatbikatta yer alacak askeri teçhizatlar arasında.

    Denizde ise Suriye'de kullanılan Kalibr füze donanımına sahip gemiler görev yapacak. Şoygu, daha önce tatbikatta Pasifik ve Kuzey Filoları'ndan askerlerin yer alacağını söylemişti.

    Bakanlık tatbikata Rusya Hava İndirme Kuvvetleri'nden 6.000 asker ve 900 zırlhlı aracın yer alacağını da aktardı.

    ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA VAR

    Rus askerlerden aerosol perdesi
    © Fotoğraf : mil.ru
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    Tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alacak.

    Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderildi. Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirdi.

    Çin Savunma Bakanlığı daha önce tatbikat için 3.000 askerin, 900'ü aşkın askeri teçhizatın, 30 savaş uçağının ve helikopterin  Rusya'ya sevk edileceğini açıklamıştı. Moğolistan ordusundan katılacak güçler konusunda ise bir bilgi aktarılmadı.

    NATO'NUN HİSTERİSİ

     Rusya'nın tatbikatı NATO'nun, Ukrayna'da 3 Eylül'de başladığı ve 15 Eylül'e kadar sürecek 'Rapid Trident' (Hızlı Mızrak) tatbikatıyla aynı döneme geldi.

    Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, tatbikatın hiçbir ülkeyi hedef almadığını, yalnızca savunma amaçlı olduğunu belirtti. Ancak NATO, Vostok-2018 tatbikatının 'büyük çapta bir kriz için prova' olduğunu ileri sürdü.

    NATO Sözcüsü Diline White, tatbikat hakkında "Vostok-2018, Rusya'nın büyük çapta bir krize hazırlanmaya odaklandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Diğer yandan Rusya, NATO'nun sınırlarındaki varlığını arttırmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

    ZAPAD-81 TATBİKATI

    Zapad-81 tatbikatı 4-12 Eylül 1981 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tatbikat 1981 yılında Belarus, Ukrayna, 3 Baltık ülkesi ve Varşova Paktı'ndaki bazı imzacı ülkelerinin topraklarını kapsıyordu. Bu tatbikatta yaklaşık 100.000 asker ve 1000 askeri teçhizat yer almıştı.

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    Etiketler:
    Askeri tatbikat, Vostok-2018 askeri tatbikatı, NATO, Sergey Şoygu, Rusya
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