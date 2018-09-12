Rusya'nın yakın tarihindeki en büyük askeri tatbikatında S-300 ve S-400'lü gövde gösterisi

Rusya'nın yakın tarihinin en büyük askeri tatbikatı olan 'Vostok-2018'de hava savunma sistemleri S-300 ve S-400'ler gövde gösterisi yaptı.

Rusya'nın dün başlattığı ve ordunun üçte birinin katıldığı yakın tarihinin en büyük askeri tatbikatı 'Vostok-2018'de S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı.

Rusya Savuma Bakanlığı'nın yayımladığı görüntülerde S-300 ve S-400'ler hedef vurma talimi için muharebe pozisyonuna sokulurken görülüyor.

Vinçler füzeleri ateşleme araçlarına yüklerken bu sırada askerler komuta merkezlerinde radarları izliyor.

Ardından ateşleme için pozisyon alınıyor ve sistem düşman füzeler ve hava araçlarına karşı hazır hale getiriliyor.

Görüntülerde Pantsir S adlı kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze komplekslerinin bölgede güvenliği sağladığı da dikkat çekiyor.

Batarya Komutanı Maksim Voronoy da yaptığı açıklamada "Düşmanın hava saldırısını püskürttük. Birim, görevini mükemmel şekilde yerine getirdi" dedi.

Hava savunma sistemi birimleri 300.000 asker ve on binlerce zırhlı aracın katıldığı Vostok-2018 için Rusya'nın Uzakdoğu bölgesine konuşlandırılmıştı.