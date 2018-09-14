Rusya: Türkiye, ABD'ye karşın S-400'lerden vazgeçmiyor, sistemin tamamını 2019'da teslim alacak

Türkiye ABD'nin tüm tehditlerine karşın bu kontrattan (S-400 kontratından) vazgeçmiyor. Kontratta belirlenmiş olarak yükümlülüklerimiz doğrultusunda, Türkiye, tüm sistemi zamanında, yani 2019'da teslim alacak dedi.

Borisov, Rusya'nın 'geleneksel ortaklarından' daha fazlasının S-400 sistemiyle ilgilendiğini belirtip buna örnek olarak NATO üyesi Türkiye'yi gösterdi.

S-400 hava savunma sisteminin üreticisi olan Almaz-Antey şirketinin yerine getirmesi gereken bir dizi uzun vadeli kontrat olduğunu da söyleyen Borisov, "Sırada bekleyenler var" ifadelerini kullandı.

Rus Başbakan Yardımcısı şöyle devam etti: "Bu Rus yapımı sisteme talep var. Bunu gerçekten kendimizden gurur duyarak söyleyebiliriz: bu alanda tüm dünyada lideriz. Ayrıca bu talep sadece S-400 yönelik de değil."

Diğer taraftan Borisov, imzaladıkları pek çok askeri araç kontratını, dolardan milli para birimlerine çevirdiklerini de söyledi. Tamamen milli para birimleri üzerinden ticarete geçilmesininse zaman gerektirdiğini belirten Borisov, Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu kaydetti.

Bu arada Türkiye'de S-400 teslimatının Rusya'da sürekli yeniden gündeme gelmesinin sebebi, ABD'nin bu anlaşmaya karşı çıkıyor olması. ABD yönetimi, NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, yeni nesil F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere pek çok ABD yapımı silahı için güvenlik riski oluşturacağını savunuyor.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye F-35 satışını donduran bir karara imzasını atmıştı. Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının ABD'yle askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.