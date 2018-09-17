NATO, Suriye kıyılarındaki savaş gemilerini artırıyor

Rus basınında Batılı kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre Doğu Akdeniz'de devriye görevleri gerçekleştiren NATO'nun bölgedeki daimi filosuna bağlı savaş gemileri, Suriye kıyılarına giderek daha fazla yaklaşıyor.

Suriye kıyılarına yaklaşan NATO gemileri arasında Hollanda'nın 'De Ruyter' fırkateyni, Kanada'nın 'Ville de Quebec2 fırkateyni ve Yunanistan'ın 'Elli" kruvazörünün bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Hollandalı fırkateynin kaptanının, kişisel bloğundan paylaştığı mesajda bu bilgiyi doğruladığının altı çizildi.

İNGİLİZ VE ABD GEMİLERİ CEBELİTARIK'TAN GEÇMİŞTİ

© AFP 2018 / Yuri Kadobnov Zaharova’dan ABD’ye: Şam’ın kimyasal silah kullanacağına dair kanıtınız varsa gönderin

Rus basınının önceki hafta aktardığına göre, İngiltere'nin yurtdışındaki donanma faaliyetlerini gözlemleyen kaynakları, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Talent nükleer denizaltısının, bugün 10 kruz füzesiyle birlikte Cebelitarık Boğazı'ndan geçtiğini bildirmişti.

Eylül başında 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısının da Cebelitarık Boğazı'ndan geçtiği aktarılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce İdlib'de teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırladığını, ABD, Fransa ve İngiltere'nin daha sonra bu bahaneyle Suriye'yi vurmak istediği uyarısını yapmıştı. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'ye saldırı için 28 Tomahawk kruz füzeli destroyer gemisi Ross'un 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini bildirmişti.