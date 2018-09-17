Stoltenberg: Rusya’ya karşı 5. maddeyi uygulayabiliriz

Axios haber sitesine röportaj veren Stoltenberg, ‘NATO üyesi bir ülkeye Rusya tarafından bir siber saldırı yapılmasının kolektif savunmayı öngören 5. maddenin uygulamaya koyulmasını tetikler mi?' sorusunu yanıtladı.

Stoltenberg "Otomatik olarak devreye sokulmaz. Siber saldırının nasıl olduğuna bağlı. 5. maddeyi ne zaman devreye sokacağımız konusunda asla net olamayız" dedi.

İttifak'ın siber güvenlik alanında tedbirler aldığını ve siber savunma becerilerini arttırmayı planladığını kaydeden Stoltenberg, savunma alanında alacakları herhangi bir tedbirin uluslararası hukuk çerçevesinde olacağını da kaydetti.

NATO, Brüksel'deki zirvenin ardından temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla olası bir hibrit savaş halinde İttifak'ın 5. maddeyi devreye sokabileceğini duyurmuştu.

NATO'nun 5. Maddesi uyarınca herhangi bir üyeye yapılan bir saldırı tüm üyelere yapılmış sayılıyor ve tüm taraflarca harekete geçmesi öngörülüyor.