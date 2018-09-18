Suriye basını: Silahtan arındırılmış bölge kararı sayesinde devlet kurumları İdlib'e yıl sonuna kadar geri dönecek

© REUTERS / Ammar Abdullah Suriyeli vekil: Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı, bölgeyi kontrol altına alma sürecini hızlandıracak

Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, Moskova'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye ile Rusya'nın vardığı İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kararının hayata geçirilme sürecinin üç aşamalı olacağını yazdı. Gazete son aşamada Suriyeli devlet kurumlarının İdlib'e geri dönüp faaliyetlerine yeniden başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, anlaşmanın gerçekleştirilmesinin üç aşamadan oluşacağı bilgisini vererek şunu söyledi:

"Birinci aşamada ekim ayının ortasına kadar İdlib'in etrafında 15 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölgenin kurulması planlanıyor. İkinci aşama, 10 Kasım'a kadar Rusya ve Türkiye'nin kontrolünde ağır silahların çekilmesini öngörüyor. Üçüncü ve son aşamada ise yıl sonuna kadar devlet kurumlarının bölgeye dönmesi ve yetkileri devralıp faaliyetlerine yeniden başlamasının sağlanması planlanıyor."

Haberde bu süre içinde ağır silahları bırakacak olan teröristlerin 'sivil halkın yaşadığı bölgelerden uzaklaştırılacağı' kaydedilirken "Böylece bu karara karşı çıkan gruplar Türk ordusu tarafından bile düşman olarak nitelendirilip terörist ilan edilecek ve onlarla mücadele zorunlu hale getirilmiş olacak" ifadelerine yer verildi.