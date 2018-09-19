Rusya, İl-20 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Gazetecilere konuşan Petrenko "Rusya Soruşturma Komitesi'nin ana askeri soruşturma dairesi İl-20 uçağının düşüşüyle ilgili soruşturma başlattı" dedi.
© AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko
Petrenko, soruşturmacı ve kriminologların Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile birlikte olay yerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.
İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti.
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