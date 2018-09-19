Rusya, İl-20 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 mürettebatla birlikte düşen İl-20 uçağı ile ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

© AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko Putin: İl-20 uçağının düşmesini, Türkiye ile olan uçak olayı ile karşılaştırmayın

Gazetecilere konuşan Petrenko "Rusya Soruşturma Komitesi'nin ana askeri soruşturma dairesi İl-20 uçağının düşüşüyle ilgili soruşturma başlattı" dedi.

Petrenko, soruşturmacı ve kriminologların Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile birlikte olay yerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti.