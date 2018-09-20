İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının sonrasına ait görüntüler yayınlandı

Operatörün Twitter hesabından yayınlanan 18 Eylül tarihli uydu fotoğraflarında 155*35 metre ölçülerine sahip olduğu belirtilen tamamen imha edilmiş binanın mevcut durumu ile saldırıdan önce görünüşü dikkat çekiyor.

Operatör, Twitter mesajında, "Lazkiye'de iki gün önce saldırı düzenlenen mühimmat deposu, tamamıyla imha edildi" ifadesini kullandı.

​İsrailli askerler, pazartesi akşamı Lazkiye'de saldırdıkları tesisin Suriye ordusuna ait olduğunu belirtmişti. İsrail'e göre bu tesiste İran tarafından Hizbullah'a gönderilecek toksik ve öldürücü silahların üretiminde kullanılan ekipmanların depolanıyordu.

İsrail uçakları, 17 Eylül akşamı Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu. Suriye ordusunun karşılık vermesi sonrası İsrailli güçler tarafından kalkan olarak kullanılan Rusya'ya ait İl-20 uçağı, Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle vurulmuştu.