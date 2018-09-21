'Suriye, İsrail uçakları ülkelerine döndükten sonra 20'den fazla füze fırlattı'

İl-20 vakası hakkındaki verileri sunmak üzere Moskova'ya giden İsrailli askeri yetkililerin, olayın yaşandığı gece İsrail uçakları İsrail'deki üslerine inmek üzereyken Suriye hava savunma sistemlerinin 20'den fazla füze fırlattığını söylediği belirtildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsrail ordusundan bir kaynak, "Uçaklarımız İsrail hava sahasındayken ve inişe hazırlanırken Suriye hava savunma sistemlerinin 20'den fazla füze fırlattı" dedi.

'SURİYE'NİN EYLEMLERİ PROFESYONELLİKTEN UZAK'

Kaynak, elde ettikleri verilere göre İl-20 uçağının İsrail'in operasyon sahasından uzakta olduğuna dikkat çekerek, Suriye'nin eylemlerini mantık dışı ve profesyonellikten uzak olarak niteledi.

İsrail uçakları, 17 Eylül akşamı Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu. Suriye ordusunun karşılık vermesi sonrası İsrailli güçler tarafından kalkan olarak kullanılan Rusya'ya ait İl-20 uçağı, Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle vurulmuştu.