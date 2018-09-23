Rus uzman: Rusya Suriye’ye 2-3 ay içinde S-300 sistemlerini teslim edebilir

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation İsrailli general: Rusya Suriye'ye S-300 verirse, ilişkiler bozulur

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Moskova'nın S-300 füze savunma sistemlerini Şam'a 2-3 ay içerisinde teslim edebileceğini belirtti.

İSRAİL ANLAŞMADAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Murahovskiy, Suriye ve Rusya arasında 2010'da S-300 füze savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı zaman İsrail'in bu konudaki rahatsızlığını dile getirerek, Moskova'ya böyle bir adım atmaması ricasında bulunduğunu hatırlattı.

Rus uzman, İsrail'in S-200'lerin yerine S-300'lerin gelmesi halinde neler olabileceğini düşünerek bu sistemlerin İsrail topraklarının neredeyse tümünü menzilinde tutacağını hesapladığını ve uçaklarının hemen kalkıştan sonra bu sistemler tarafından düşürülebileceği öngörüsüyle Moskova'dan bu kontrattan vazgeçmesi ricasında bulunduğunu ifade etti.

‘2-3 AY İÇİNDE TESLİM EDİLİR'

Moskova'nın itibar kaybına uğrayarak İsrail'in isteğini kabul ettiğini hatırlatan Murahovskiy, ancak İsrail'in son zamanlarda sergilediği kışkırtıcı davranışları dikkate alındığında bir çözüm üretmek gerektiğini kaydetti.

Rus uzman, "Eğer (Suriye ile) o kontrat yeniden ele alınırsa, bu sistemleri Suriye'ye 2-3 ay içerisinde teslim edebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.