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14:25 24 Eylül 2018
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    S-300

    İsrail'in Rus uçağının düşmesine sebep olması sonrası Rusya'dan hamle: Suriye'ye S-300 sistemleri konuşlandırılacak

    © Sputnik /
    Savunma
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    İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu düşürülen İl-20 uçağı vakasının ardından Rusya'dan önemli bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söyledi.

    Suriye hava sahasındaki durumu çok iyi bilen İsrailli mürettebatın Rus uçağını kalkan olarak kullanarak 15 Rus askerinin ölümüne yol açtığını vurgulayan Şoygu, bunun kendilerini Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Suriye hava savunma sisteminin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine uygun önlemleri almak zorunda bıraktığını belirtti.

    Şoygu, "Modern S-300 hava savunma kompleksi iki hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldırı araçlarını önleme ve birkaç hava hedefini eş zamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip" dedi.

    İl-20 uçağı
    © Sputnik /
    'İl-20 vakasından sonra İsrail, Rus askerlerin hayatına önem verdiğini kanıtlamak zorunda'
    'BUGÜN DURUM DEĞİŞTİ VE BU BİZİM YÜZÜMÜZDEN OLMADI'

    "2013 yılında İsrail tarafının talebi üzerine, sevkiyata hazır hale getirilmesine ve Suriyeli askerlere eğitim verilmesine rağmen Suriye'ye S-300 sevkiyatını durdurduğumuzun altını çizmek isterim. Ancak bugün durum değişti ve bu bizim yüzümüzden olmadı" diye devam eden Şoygu, yüksek müdahale dayanıklılığına ve hızlı atış kabiliyetine sahip S-300'lerin Suriye'nin hava savunma kapasitesini belirgin şekilde artıracağını vurguladı.

    İl-20
    CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Ilyushin IL-20
    Rus uzman: İsrail'in Rus İl-20 uçağına yaptığı yanına kalmamalı
    'SURİYE'YE SALDIRMAYI PLANLAYAN ÜLKELERİ DİZGİNLEYECEK'

    Şoygu, S-300'lerin Suriye'ye saldırmayı planlayan ülkeler için dizginleyici bir faktör olacağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlaşılmadık amaçlarla Suriye sınırından geçen yabancı ülkelerin savaş uçakları, kendilerini cezalandırılmamış hissetmemeli. Her an kendilerine yönelik bir atım yapılabileceğini, askerlerimize yönelik bir tehdit halinde hedefte olacaklarını anlamalılar. Bu, Suriye'ye saldıran veya saldırmayı planlayan ülkelerin suç eylemleri için dizginleyici bir faktör olacak."

    'BÖLGEDEKİ SAVAŞ UÇAKLARININ NAVİGASYON, RADAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ ENGELLEYECEĞİZ'

    Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bilim Danışmanı Prof. Dr. Vitaliy Naumkin
    © AA / Sefa Karacan
    Rus uzman İl-20 vakası için ‘İsrail’in vefasızlığı’ nitelemesinde bulundu
    Bu arada Şoygu, Rusya'nın Akdeniz havzasındaki Suriye'ye komşu bölgelerde faaliyet gösteren ve Suriye topraklarındaki tesislere saldıran savaş uçaklarının navigasyon, radar ve hava iletişim sistemlerini engelleyeceğini belirtti.

    'TEPKİ VERMEK ZORUNDA KALIRIZ'

    Savunma Bakanı, bu önlemlerin uygulanmasının 'kızgın kafaları' sakinleştireceğinden ve Rus askerlerini tehdit eden, düşünülmeden atılacak adımlardan alıkoyacağından emin olduklarının altını çizerek, aksi takdirde ortaya çıkan duruma uygun olarak tepki vermek zorunda kalacaklarını vurguladı.

    Kremlin- Rusya bayrağı
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Kremlin: Suriye'ye S-300 gönderme kararı, üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor
    'İSRAİL, SURİYE'NİN BATISINI BOMBALADIĞINI SÖYLEMESİNE RAĞMEN ÜLKENİN KUZEYİNDEKİ HEDEFLERE SALDIRIYORDU'

    Şoygu, İl-20 vakasının meydana geldiği gece yaşananları da şöyle anlattı: "17 Eylül'de Rus İl-20, İdlib vilayetinde sahadaki durumu izliyordu. O sırada 4 İsrail F-16'sı Lazkiye'deki hedeflere saldırıyordu. İsrail Hava Kuvvetleri temsilcileri, saldırılar başlamadan yalnızca 1 dakika önce sıcak hat üzerinden Rus birliklerin komutanlığıyla irtibata geçti. Ancak İsrail uçaklarının koordinatları Rus tarafına bildirilmedi. Saldırılar ülkenin batısındaki hedeflere yönelik olsa da, İsrail uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği söylendi. Bu, İl-20'yi güvenli bölgeye çıkarmaya imkan sunmadı ve Rus uçağı, Suriye hava savunma araçlarının ateş hattında kaldı."

    SURİYE'YE S-300 SEVKİYATI ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN SALDIRISI SONRA YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

    Önceki yıllarda Rusya, Suriye'ye S-300 sevkiyatını gündeme almış ancak özellikle İsrail'in çağrısı üzerine sevkiyat gerçekleşmemişti.

    Rusya’da S-300 füze sistemleriyle hava savunma tatbikatı
    © Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
    Rus uzman: Rusya Suriye’ye 2-3 ay içinde S-300 sistemlerini teslim edebilir
    Suriye'ye S-300 sevkiyatı, son olarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah üretimi ve depolanmasında kullanıldıklarını iddia ettikleri tesisleri 14 Nisan'da hava ve denizden bombalamasının ardından gündeme gelmişti.

    Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu saldırının ardından Suriye'ye S-300 sistemleri göndermelerini önünde artık ahlaki bir yükümlülüklerinin kalmadığını söylemişti.

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    Etiketler:
    S-300, Sergey Şoygu, İsrail, Suriye, Rusya
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