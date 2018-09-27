ABD'den Çin'e karşı nükleer uçak hamlesi

ABD'ye ait bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in 'Hava Tanımlama Sahası' olarak ilan ettiği Güney Çin ve Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı. Çin, ABD'nin tartışmalı sularda B-52'lerini uçurmasını 'provokatif' olarak niteledi.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump, Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in ‘Hava Tanımlama Sahası' olarak ilan ettiği Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.

The US Air Force conducted two bomber flights this week into areas considered sensitive by the Chinese military, missions that have come amid heightened tensions between Washington and Beijing https://t.co/vSysXqfd4R — CNN International (@cnni) September 27, 2018

​‘DAHA ÖNCE PLANLANMIŞ BİR FAALİYET'

© REUTERS / Bobby Yip Çin, ABD gemisinin Hong Kong’a girişine izin vermedi

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.

Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

ÇİN: PROVOKATİF EYLEM

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang ise açıklamasında Çin'in 'Hava Tanımlama Sahası' olarak ilan ettiği tartışmalı sularda ABD'nin B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını uçurmasını 'provokatif' olarak niteledi.

Sözcü "ABD ordusunun hava araçlarının Güney Çin Denizi'ndeki provokatif eylemlerine biz her zaman karşı olduk. Bu meseleyle güçlü bir şekilde ilgilenmek için gereken önlemleri alacağız" dedi.

Stratejik açından önemli bir su yolu olan bölgede Çin'in bir dizi yapay ada inşa ettiği ve bazılarına askeri tesis kurduğu biliniyor. Bölgede Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam gibi bölge ve ülkelerin de hak iddiaları bulunuyor.