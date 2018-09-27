ABD'den Çin'e karşı nükleer uçak hamlesi

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.
The US Air Force conducted two bomber flights this week into areas considered sensitive by the Chinese military, missions that have come amid heightened tensions between Washington and Beijing https://t.co/vSysXqfd4R— CNN International (@cnni) September 27, 2018
‘DAHA ÖNCE PLANLANMIŞ BİR FAALİYET'
Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.
Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.
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