Koalisyonun Irak ve Suriye'deki operasyonlarında ölen sivillerin sayısı 1114'e yükseldi

© REUTERS / Rodi Said 'Koalisyon'un Rakka saldırılarında iki ayda 946 sivil öldü'

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı aylık sivil zayiat raporunu açıkladı.

'KAZARA 1114 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ, 310 DOSYA HALA AÇIK'

Açıklamada "Elde edilen bilgiler doğrultusunda, CJTF-OIR, Doğal Kararlılık Harekatı'nın başlangıcından bu yana koalisyon saldırılarında kazara 1114 sivilin öldürüldüğünü hesapladı. Toplmada 310 vakanın dosyası ise hala açık" dendi.

Doğal Kararlılık Harekatı Ağustos 2014'te başlamıştı. Raporda o tarihten bu yana koalisyonun Irak ve Suriye'de 30.008 saldırı düzenlediği de açıklandı.

Combined Joint Task Force — Operation Inherent Resolve Monthly Civilian Casualty Report: https://t.co/U2DceS89Gr — Inherent Resolve (@CJTFOIR) September 27, 2018

ABD'li yetkililerin güvenilir bulduğu 8 ayrı raporun değerlendirilmesi sonucu koalisyonun saldırıları nedeniyle Ağustos 2018'de en az 53 sivilin öldürüldüğü rapordaki bilgiler arasında.

70'ten fazla üyesi bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı askeri operasyonlar yapıyor. Ancak koalisyonun Irak'taki saldırıları Irak hükümeti ile koordinasyon halinde yürütülürken, Suriye'deki saldırıları Devlet Başkanı Beşar Esad ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onayı olmadan yapılıyor.