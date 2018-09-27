Türkiye'nin gündemine gelen Rus Su-57'ler, 300 km menzilli R-37M füzesiyle donatılacak

Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Su-57'lerin yeni geliştirilen, 300 km menzilli R-37M tipi uçaksavar füzelerini ateşleyeceğini doğruladı.

Obnosov, R-37M'lerin Su-57'lerin dış süspansiyonuna yerleştirileceğini ifade etti.

'ABD'NİN FÜZELERİNDEN DAHA UZUN MENZİLE SAHİP'

© Sputnik / Alexey Kudenko Su-57 uçakları yapay zekayla donatılacak

Rusya'nın 5. ve 4. nesil uçaklarına entegre etmek için üzerinde çalıştığı R-37'nin geliştirilmiş versiyonu uzun menzilli hava-hava füzesi R-37M'in testlerinin son aşamasında olduğu bildirildi. pic.twitter.com/KmmqBhgV54 — TAH Savunma (@TAHSAVUNMA) July 5, 2018

R-37M, ABD'nin envanterindeki füzelerden daha uzun menzile sahip. 300 km olarak belirtilen menzil, bazı kaynaklarda göre 400 km olarak belirtiliyor.Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

​Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.