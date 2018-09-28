Rus kıyı savunma sistemi Bastion, İngiliz basınını korkuttu

İngiliz The Daily Express gazetesi, Rus Kuzey Filosunun, kıyı savunma sistemi Bastion’dan yaptığı atışları ‘3. Dünya Savaşı tehdidi’ olarak nitelendirdi.

“Rusya’dan 3. Dünya Savaşı tehdidi: Putin ilk hipersonik füze denemesini onayladı” başlığıyla çıkan yazıda , söz konusunun tatbikat olduğu gerçeği belirtilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçan füzeler fonunda gösterilen kolajla süslenen yazıda, “Kan donduran video materyaller, Kotelnıy adasından Onyx hipersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatılışını gösteriyor” dendi.

İngiliz gazete, füze denemesinin Arktik bölgede yapıldığına işaret ederek, “Bu, Moskova’nın geçenlerde yaptığı Arktik buzlar altında minerallerin bulunduğu açıklamalarına denk geldi” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamaların füze denemesiyle nasıl bir bağlantı olduğuna açıklık getirilmedi.

Yazıda ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmadan, 3. Dünya Savaşı riskiyle ilgili ifadesine yer verildi.

Rus Kuzey Filosu, geçtiğimiz günlerde, Arktik bölgesindeki Novosibirsk takım adalarında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesini test etmişti.