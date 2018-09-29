ABD ordusu: F-35B’nin düşmesi, F-35 tarihinde bir ilk

ABD Deniz Piyade Kolordusu'ndan Business Insider'e yapılan açıklamada, "F-35B'nin düşmesi, F-35 tipi savaş uçaklarının tarihinde ilk kez yaşanıyor" dendi.
© REUTERS / U.S. Navy
Business Insider, bu tür uçakların, aralarında hava aracında yangının çıkması ve teçhizatın arızalanması gibi çeşitli olaylara karıştığını hatırlattı.
CNN televizyonunu haberine göre, F-35B bugün ABD Deniz Piyade Kolordusu'nun Beaufort üssü yakınlarında düştü. Pilot paraşütle atlamayı başardı.
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