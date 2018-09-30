İngiltere askeri tarihindeki ‘en büyük an’

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, savaş uçakları olan F-35B'nin, tarihte ilk defa en büyük İngiliz askeri gemisi HMS Queen Elizabeth'in güvertesine indiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson konuyla ilgili yayınladığı mesajında,"HMS Queen Elizabeth güvertesine bu tarihi ilk iniş, ülkemizin bizi gururlandıran askeri tarihinin en büyük anlarından biridir. Bu, İngiltere'nin barışı korumak ve savaşları önleme kararlılığını gösteren büyük bir olaydır" dedi.

Bakan ayrıca, bu tür başarıların İngiltere'nin 'gücünün yeniden canlandığını' ve dünyanın herhangi bir yerinde 'denizden kesin darbeler' indirebileceğini gösterdiğini de vurguladı.

En büyük İngiliz uçak gemisi olan HMS Queen Elizabeth, Aralık 2017'de hizmete başladı.

Daha önce basında, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklara dayanarak verilen haberlerde, İngiliz ordusunun 'içler acısı' durumu yazılmış, savunma bütçesindeki uzun vadeli kesintiler nedeniyle, Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin NATO yükümlülüklerini bile yerine getirmekte zorlandığı belirtilmişti.

F-35 Lightning II, ülke tarihindeki en pahalı silah oldu, Washington bir buçuk trilyon dolar harcadı. F-35B ilk kez geçen cuma günü Güney Karolina'da düştü.