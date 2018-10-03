Rusya'nın, uçağının düşürülmesi ardından Suriye'ye gönderdiği S-300'lerin görüntüleri

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in bir Rus uçağının düşülmesine sebep olması yüzünden Suriye'ye gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin askeri kargo uçağından indirilme görüntülerini yayınladı.

Rus Savunma Bakanlığı'na ait olan Zvezda televizyonunda yayınlanan görüntülerde, S-300 sistemi parçalarının dünyanın en geniş askeri kargo uçağı olan An-124'ten indirildiği görülebiliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun anlattığına göre, S-300'ler bu kargo uçağı ile Suriye'ye, radar sistemleri ve fırlatma mekanizmaları da dahil olmak üzere 49 parça halinde sevk edildi. Şoygu ayrıca, sistemi kullanacak Suriye askerlerine verilecek eğitimin üç ay süreceğini söylemişti.

Suriye'ye S-300 sistemi gönderilmesi kararı, İsrail uçakları tarafından harekete geçirilmesi yüzünden Suriye hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla Rus İl-20 uçağının düşürmesini izliyor.

​Rus savunma yetkilileri, 15 Rus askerin ölmesine sebep olan bu olayın suçunun tamamen İsrail tarafına ait olduğunu söylemişti.

Öte yandan Suriye ordusuna, envanterindekilere göre daha gelişmiş bir hava sistemi olan S-300'ün gönderilmesi bir süredir Rusya'nın gündemindeydi. Fakat İsrail'in endişeleri nedeniyle bu plan hayata geçirilmemişti.