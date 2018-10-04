'Hindistan, Rusya'dan Armata da satın almayı düşünüyor'

Yerel basın, Rusya ile S-400 anlaşmaya çok yakın olan Hindistan'ın yine Rusya'dan T-14 Armata tankı satın almayı düşündüğünü aktardı. ABD ise Rusya'dan S-400 alınmaması için baskı uygulamaya devam ediyor.

Hindistan'da yayın yapan The Economic Times gazetesi, T-72 ana muharebe tanklarını yenilemek isteyen Hint ordusunun 1770 adet muharebe aracı (FRCV) satın almak istediğini ve ilk sıradaki adayın Rus T-14 Armata tankları olduğunu yazdı.

Gazeteye göre olası bir anlaşmada ödenecek tutar 4.5 milyar doları aşıyor.

Hindistan'dan bir heyet 6 gün sürecek bir ziyaret için Rusya'da bulunuyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey yöneticileriyle de görüşmeler yapan heyetin, Armata tankları hakkında bilgi aldıkları da belirtiliyor.

ABD'DEN HİNDİSTAN'A S-400 UYARISI: YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULMAZSINIZ

© AFP 2018 / Paul GYPTEAU ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Öte yandan ABD, Rusya'dan aynı zamanda S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, The Hindu adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile 'önemli alışveriş' yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.

VAZGEÇME ÇAĞRISI

© AP Photo / Pavel Golovkin ABD, Hindistan'ı da S-400 alma kararından vazgeçirmeye çalışıyor

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi. Hint kaynaklar da, ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı.