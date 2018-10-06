ABD'li amiral: Kalibr füzesi Avrupa’nın herhangi bir başkentine ulaşabilir

ABD'li Amiral James Foggo, Rus yapımı yeni Kalibr füzesinin sahip olduğu olanakları ‘etkileyici’ olarak niteledi.

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanı Oramiral James Foggo, Atlantic Council forumunda yaptığı konuşmada Rus yapımı yeni Kalibr füzesinin Avrupa'nın herhangi bir başkentine ulaşabileceğini belirti.

Oramiral Foggo, "Şu anda 6 adet Kilo sınıfı denizaltı, Karadeniz bölgesinde faaliyette, bu denizaltılardan ikisi daha önce Akdeniz'deydi ve Kalibr füzelerini fırlatmıştı. Kalibr, karadaki hedefleri imha etmeyi amaçlayan etkileyici bir füze. Hazar Denizi dahil olmak üzere, bu denizlerden herhangi birinden fırlatılması durumunda Avrupa'nın herhangi bir başkentine ulaşabilir" diye konuştu.

Rus gemileri ve denizaltıları 22 Ağustos'ta Suriye'deki militanların mevzilerine yönelik Kalibr seyir füzeleriyle 100 kez atış yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin toplam 166 hedefi imha ettiklerini duyurmuştu.

İLK KEZ EKİM 2015'TE MİLİTANLARA KARŞI KULLANILDI

Etki alanları yaklaşık 2 bin 500 kilometre olan Kalibr seyir füzeleri ilk kez Suriye'deki militanlara karşı 2015'in ekim ayında kullanılmıştı. O zaman Hazar denizindeki Rus donanma gemileri 26 füze fırlatmıştı.

O zamandan beri Kalibr füzeleri Suriye'deki terör yanlılarına karşı birçok kez kullanıldı.