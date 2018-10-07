İngiliz ordusu, Moskova’nın elektriklerini kesme provası yaptı

Sunday Times’a göre İngiliz hükümeti, Rusya’nın olası bir saldırısına verilecek karşılık konusunda çok az seçeneği olduğundan endişeleniyor. Bu nedenle İngiltere, Umman’da düzenledikleri ve 5.500 askerin katıldığı tatbikatta Moskova’yı ışıksız bırakacak bir siber saldırının da provasını yaptı.

Ayrıca habere göre İngiltere, Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki küçük adaları ele geçirmesi ya da petrol rezervleri için Libya’yı işgal etmesi halinde, bunlara verilecek karşılık için gereken araçlara sahip olmak istiyor.

İngiliz hükümetinden üst düzey güvenlik kaynaklar Sunday Times gazetesine demeçlerinde, siber saldırı kabiliyetlerini, gerekmesi halinde Kremlin’in elektriklerini kesebilecek derecede geliştirmeleri üzerine emir aldıklarını söyledi.

İngiltere, son olarak Rusya’yı, casuslarına, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) siber saldırı gerçekleştirme görevi vermekle suçlamıştı. Rus Dışişleri yetkilileri, reddettikleri bu yeni iddiaları ‘Rus casus paranoyası’ olarak nitelendiriyor.