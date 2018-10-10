Rusya'nın öncülüğündeki KGAÖ'den savunma alanında bir ilk

Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin askeri güç kullanımını ilk kez müşterek olarak planladığı belirtildi.

© Sputnik / Alexey Kudenko Tacikistan’daki geniş çaplı KGAÖ ortak tatbikatından görüntüler 14

Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Kırgızistan'ın üye olduğu KGAÖ, savunma alanında bir ilke imza attı.

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Aleksandr Lapin, KGAÖ ülkelerinin askeri güç kullanımını ilk kez müşterek olarak planladığını ifade etti.

LAPİN: PLAN, 'İŞBİRLİĞİ-2018' TATBİKATI SIRASINDA YAPILDI

"Söz konusu plan, 10-13 Ekim tarihlerinde Kırgızistan'da gerçekleştirilen 'İşbirliği-2018' tatbikatı sırasında yapıldı"diyen Lapin, 2017 yılında tüm KGAÖ üyelerinin katılımıyla Rus ve Kırgız birliklerin müşterek harekat planının imzalanmasını müteakip ilk kez böyle bir planlama yapıldığını belirtti.

Lapin, 2017 yılında tüm KGAÖ üyelerinin katılımıyla Rus ve Kırgız birliklerin müşterek harekat planının imzalanmasını müteakip ilk kez böyle bir planlama yapıldığını da vurguladı.

Kırgızistan'daki tatbikata 6 KGAÖ ülkesinden 1600'den fazla askerin yanı sıra 30 uçak ve helikopter dahil 250'nin üzerinde askeri araç katılıyor.

Tatbikat kapsamında birlikler, hedef belirlenen düşmanın düzenlediği saldırıları püskürtürken, yasadışı silahlı grupları imha ediyor.