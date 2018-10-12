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18:44 12 Ekim 2018
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    Trident Juncture (TRJE18) tatbikatı

    Rus Dışişleri: NATO’nun Rusya sınırlarındaki adımlarını göz önünde tutacağız

    © AFP 2018 / Vincent Jannink
    Savunma
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova'nın askeri planlamada hem NATO'nun Norveç'te yapılacak olan Trident Juncture tatbikatını, hem de Rus sınırlarına yakın asker konuşlandırmaya yönelik diğer adımlarını göz önünde tutacağını bildirdi

    NATO
    © AFP 2018 / ARMEND NIMANI
    NATO'dan 51 bin askerle Soğuk Savaş sonrasının en büyük tatbikatı
    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yakın gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    "Bu (faaliyetler) her şeyden önce yeni altyapı tesislerinin kurulması, engellerin kaldırılması ve askeri birliklerin hızlı transfer olanaklarının artırılması ile ilgili. Sınırlarımızın yakınında yeni askeri birliklerin konuşlandırılmasına yönelik tüm bu adımlar yeni bir askeri gerçeklilik oluşturuyor" diyen Gruşko, NATO'nun gerçekleştirdiği tatbikatların sayısında artış olduğunu da kaydetti.

    'KARŞILAŞTIRILABİLİR RAKİP İFADESİYLE KİMİN KASTEDİLDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN HARİTAYA BAKSINLAR'

    Örgütün 25 Kasım'da başlatacağı ve büyük bir kısmı Norveç'te geçecek olan Trident Juncture (TRJE18) tatbikatını da yorumlayan Gruşko, "Onu NATO'nun en büyük tatbikatı olarak algılıyoruz, ancak bu tatbikatın özelliği, ki bu açıkça duyuruldu ve tarafımıza resmi açıklama yapıldı, karada, suda, havada ve siber alanda olmak üzere tüm operasyonel ortamlarda gerçekleştirilecek olması; karşılaştırılabilir bir rakip karşısında savunma ve hücum operasyonlarının bir kombinasyonunu içerecek olması" diye konuştu.

    Rus diplomat, ‘NATO'nun karşılaştırılabilir rakip ifadesiyle kimi kastettiğinin' anlaşılması için haritaya bakılmasını önerdi.

    51 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç, 'Trident Juncture' (TRJE18) isimli NATO tatbikatı için intikal etmeye başladı.
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    NATO'dan Rusya sınırında 'deneysel' tatbikat
    TATBİKATA, 51 BİN ASKER, 150 UÇAK, 60 GEMİ VE 10 BİN ARAÇ KATILACAK

    25 Ekim — 7 Kasım arası büyük bölümü Norveç'te gerçekleştirilecek TRJE18'de, deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi, hava tatbikatı için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak. 'Soğuk Savaş sonrasının en büyüğü' diye nitelenen tatbikat kapsamında 21 sistem, tesis ya da faaliyet deneme-sınamadan geçirilecek.

    51 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin aracın katılımı ile gerçekleştirilecek olan TRJE18'e, 29 üye ülkenin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna da katılacak.

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    Etiketler:
    Trident Juncture, Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO üyesi ülkeler, Ukrayna, Gürcistan, Ürdün, İsveç, Finlandiya, Avustralya, Norveç, ABD, Rusya
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