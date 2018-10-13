Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

2005'te Sovyet ve Çin yapımı 224 MiG savaş uçağını ıskartaya çıkartan ve 2009'da NATO üyesi olan Arnavutluk'un Kuçova'daki hava üssü de o zamandan beri sessizleşmişti.
Reuters haber ajansı, komünizm döneminde 'Stalin Şehri' diye anılan Kuçova'daki hava üssünü ziyaret edip değişik mimarisini inceledi ve terk edilmiş MiG'leri görüntüledi.
Reuters'e konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, "Kuçova, bölgedeki ilk NATO hava üssüne dönüşecek ve ittifakın Batı Balkanlar'a bıraktığı ilk ayak izi olacak" görüşünü dile getirdi.
Xhaçka, Arnavutluk'un Balkanlar'da istikrara yaptığı yardım, dünya çapında NATO barışgücü misyonlarına verdiği katkıyla bu üs dönüşümünü hak ettiğini savundu.
Arnavutluk Savunma Bakanı, "Bölge, bir bütün olarak geri döndürülemez biçimde Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine girdi" iddiasında bulundu.
Oysa 1950'lerde siyasi mahkumların inşa ettiği üssün pistini tasarlayan Sovyet planlayıcılar, altına dinamit stoklamıştı ki, düşmanın eline geçmesi halinde havaya uçurulabilsin.
Şimdilik en azından pistin çevresinde yeşillikler uzuyor, koyunlar otluyor. Dağın içine inşa edilmiş 3 hangarın yakınında pinekleyen 88 MiG'in etrafında kuşlar ötüşüyor.
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