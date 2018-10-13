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01:35 13 Ekim 2018
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    Arnavutluk'un Kuçova hava üssünde 13 yıl önce emekli edilmiş onlarca MiG savaş uçağı yatıyor.

    Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

    © REUTERS / Florion Goga
    Savunma
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    Batı Balkanlar'daki ilk hava üssünü Arnavutluk'un geçmişte 'Stalin Şehri' diye anılan Kuçova kentine kurmaya hazırlanan NATO, bunun için Arnavut hava kuvvetlerinin 'MiG mezarlığını' gözüne kestirdi.

    NATO
    © AFP 2018 / ARMEND NIMANI
    Arnavutluk’tan NATO’ya üs kurma önerisi
    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ağustos ayında açıkladığı Kuçova'da NATO hava üssü kurulması planının ayrıntıları netleşiyor.

    2005'te Sovyet ve Çin yapımı 224 MiG savaş uçağını ıskartaya çıkartan ve 2009'da NATO üyesi olan Arnavutluk'un Kuçova'daki hava üssü de o zamandan beri sessizleşmişti. 

    Reuters haber ajansı, komünizm döneminde 'Stalin Şehri' diye anılan Kuçova'daki hava üssünü ziyaret edip değişik mimarisini inceledi ve terk edilmiş MiG'leri görüntüledi.

    Mi-4 helikopteri, Kuçova hava üssündeki nadide parçalardan.
    © REUTERS / Florion Goga
    Mi-4 helikopteri, Kuçova hava üssündeki nadide parçalardan.

    Reuters'e konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, "Kuçova, bölgedeki ilk NATO hava üssüne dönüşecek ve ittifakın Batı Balkanlar'a bıraktığı ilk ayak izi olacak" görüşünü dile getirdi.

    Paslanıp çürümeye terk edilen savaş uçakları, bir zamanlar Arnavutluk Hava Kuvvetleri'nin MiG-15 filosuydu.
    © REUTERS / Florion Goga
    Paslanıp çürümeye terk edilen savaş uçakları, bir zamanlar Arnavutluk Hava Kuvvetleri'nin MiG-15 filosuydu.

    Makedonya bayrağı ve hükümet binası, Üsküp/Makedonya
    © AP Photo / Boris Grdanoski
    ‘ABD, NATO'nun genişlemesi için Makedonya ve tüm bölgedeki istikrarı feda ediyor’
    NATO, Kuçova'yı tedarik, lojistik, eğitim ve tatbikatlar için destek üssüne dönüştürmek amacıyla ilk etapta 50 milyon euro harcayacak.

    Xhaçka, Arnavutluk'un Balkanlar'da istikrara yaptığı yardım, dünya çapında NATO barışgücü misyonlarına verdiği katkıyla bu üs dönüşümünü hak ettiğini savundu.

    Arnavutluk Savunma Bakanı, "Bölge, bir bütün olarak geri döndürülemez biçimde Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine girdi" iddiasında bulundu.

    Arnavutluk'ta müzelik muamelesi gören MiG-19, düz uçuşta ses üstü hıza ulaşabilen ilk Sovyet uçağıydı.
    © REUTERS / Florion Goga
    Arnavutluk'ta müzelik muamelesi gören MiG-19, düz uçuşta ses üstü hıza ulaşabilen ilk Sovyet uçağıydı.

    Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş
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    Arnavutluk Hava Kuvvetleri tedrisatından geçmiş son kuşak pilotlar, bugün 50'li yaşların başındalar ve yeniden uçak motoru sesi duyacaklarına seviniyorlar. Gençler ise NATO üssünün bölgeyi canlandırmasıyla işsizlik sarmalından çıkmayı umuyorlar.

    Oysa 1950'lerde siyasi mahkumların inşa ettiği üssün pistini tasarlayan Sovyet planlayıcılar, altına dinamit stoklamıştı ki, düşmanın eline geçmesi halinde havaya uçurulabilsin.

    Şimdilik en azından pistin çevresinde yeşillikler uzuyor, koyunlar otluyor. Dağın içine inşa edilmiş 3 hangarın yakınında pinekleyen 88 MiG'in etrafında kuşlar ötüşüyor.

    Etiketler:
    MiG, NATO, Arnavutluk Hava Kuvvetleri, Edi Rama, Olta Xhaçka, Batı Balkanlar, Stalin Şehri, Kuçova, Arnavutluk
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