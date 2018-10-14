Terörle mücadele tatbikatına katılacak 200 Rus paraşütçü asker Mısır’a ulaştı

Açıklamada, “Rusya ve Mısır’ın düzenleyeceği Dostluk Muhafızları-2018 adlı terörle mücadele tatbikatının aktif evresi 24-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. İki ülkenin paraşütçü birliklerinin manevraları için birkaç havalimanı, 15’in üzerinde helikopter ve uçak, ayrıca paraşüt sistemleriyle indirilen 10 askeri araç kullanılacak, tatbikatta her iki ülkeden 400’ün üzerinde asker katılacak” ifadelerine yer verildi.
Rusya ve Mısır’ın 13-26 Ekim tarihleri arasında birlikte düzenlediği Dostluk Muhafızları-2018 adlı terörle mücadele tatbikatında Rusya Hava İndirme Kuvvetleri Stavropol Kafkas Kazak Taarruz Alayı'ndan 200’ün üzerinde asker yer alacak.
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