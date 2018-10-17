Hindistan, S-400'lerin ödemesini Rusya'ya dolarla mı, rubleyle mi yoksa rupiyle mi yapacak?

Rus federal askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTS'nin başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'ın, Rusya yapımı S-400 hava savunma sistem için ödemeyi hangi para birimi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak, bu konu hakkında taraflar için avantajlı olacak bir karar alınacağını söyledi.

FSVTS başkanı Şugayev'e, Hindistan'ın S-400 sisteminin ödemesini dolarla mı, rubleyle mi yoksa rupiyle mi yapılacağına ilişkin bir soru yöneltildi. Şugayev soru karşısında, "Bu konu karara bağlanmaya çalışılıyor. Her iki taraf için de kabul edilebilir ve avantajlı bir karar alınacak" dedi.

Hindistan'a beş S-400 bataryası teslim edilmesini öngören anlaşma bu ayın başında imzalanmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ise eylülde yaptığı bir açıklamada, Rusya'dan silah almak isteyen bazı ülkelerle bu alışverişin milli para birimleri üzerinden yapılması konusunda anlaşabildiklerini söylemişti. Rus Başbakan Yardımcısı, "Irak ya da Çin'le anlaşmalarımızı dolar üzerinden yapmamızın ne anlamı var? Buna hiç gerek yok" demişti.

Fakat Hindistan'ın, silah anlaşmasının milli para birimine geçirildiği ülkelerden biri olup olmadığı bilinmiyordu.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.