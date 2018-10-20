Rus uzman, Suriye’deki S-300’lerin menzili açıkladı

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation S-300’lerin Suriye’ye teslimini görüntüleyen yeni bir video yayınlandı

Sputnik'in de bir parçası olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın düzenlediği basın toplantısında konuşan Korotçenko, elektronik harp uçakları ile havadan erken uyarı ve kontrol uçaklarının (AWACS) S-300 ve S-400 tarafından garanti yok edildiğini söyledi.

Korotçenko sözlerini şöyle sürdürdü: "Savaş özellikleri ve yeteneklerine göre S-300 ve özellikle de S-400, günümüzde Amerikan Patriot sistemlerine kat kat üstün. Bu yüzdendir ABD, bazı ülkelerin S-300 ve S-400 alımına bu kadar sinirli tepki veriyor. Çünkü sadece milyarlarca doların döndüğü pazarı değil, jeopolitik etkiyi de kaybetmiş oluyorlar. Çünkü bu tür uzun menzilli hava savunma sistemleri, jeopolitiğin ta kendisidir".

S-300 sistemlerinin menzili, modifikasyona bağlı olarak 200 ilâ 300 kilometre arasında değişiyor.