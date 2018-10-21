National Interest'ten modernize edilen Rus avcı uçaklarına övgü

Washington merkezli askeri dergi The National Interest’in (NI), modernize edilen Su-27 ve Su-30 uçaklarının daha modern Su-35 uçağı ile karşılaştırılabilecek vasıflara sahip olduğunu yazdı.

© Fotoğraf : SUKHOI COMPANY Endonezya Su-35 anlaşmasını iptal etmiyor

Derginin yayınladığı makalede, ilk üretilen Su-27 uçaklarının birçok özelliğinin daha modern uçakların gerisinde kaldığı ve karadaki hedefleri vurmak için yeteri kadar adapte edilmediği, fakat bu uçakların modernize edilmiş versiyonu olan Su-27SM’in X-29 ve P-77 füzeleriyle ve lazer güdümlü bombalarla donatıldığı ve bu bakımdan gerçek anlamda çok işlevli bir uçak olduğu kaydedildi.

Su-27SM3 ise daha kapsamlı bir modernizasyon sonucunda ortaya çıktığı belirtilen makalede, bu uçaklarda Su-35’lerde kullanılan İrbis-E radarının, ayrıca daha uzun süreli uçuş sağlayan daha güçlü yeni motorların bulunduğuna dikkat çekildi. Yazar, bu uçakta ayrıca ek silah askı sistemlerinin ve daha fazla yüke dayanacak güçlendirilmiş planör bulunduğunu ve pilot kabininde modern teçhizatın olduğunu belirtti.

Çift pilotlu Su-30 avcı uçaklarının da buna benzer bir şekilde modernize edildiği bildirilen makalede, bu uçaklarda İrbis-E radarının bulunmamasının uzak mesafelerdeki hedefleri takip etme imkanlarını kısıtladığı, fakat donatılmış oldukları yeni tip motorların sayesinde modernize edilen Su-30’ların manevra kabiliyetlerinin arttığı vurgulandı.

Su-35S avcı uçaklarının şüphesiz bu grubun en üstün özelliklerine sahip uçağı olduğuna dikkat çeken NI, “Bu arada daha alt model Rus avcı uçaklarının modernize edilmiş versiyonlarının da kendi avantajları bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Modernize edilen Su-27SM3 avcı uçağının Su-35’ten çok daha ucuz olduğu ve bunun yanı sıra uzaktaki hedefleri imha emek için neredeyse aynı olanaklara sahip olduğu belirtilen haberde, Su-30’un ise ikinci pilotun sayesinde karadaki hedeflere saldırılarda kullanılmak için daha uygun olduğu vurgulandı.