Rusya'dan ABD'ye: Çok tehlikeli bir adım

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceği yönündeki açıklamasına yanıt verdi: "Çok tehlikeli bir adım."