Rus senatör: Trump’ın INF’den çekilmesi, küresel istikrara büyük bir darbe

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya’nın INF anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürerek, bu sebeple anlaşmadan çekileceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rus senatörler, Washington’ın bu kararını kınadı.

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararı almasını küresel istikrara karşı büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

Twitter’dan açıklama yapan Puşkov, "Trump, 1987 tarihli INF anlaşmasından çekileceklerini duyurdu. Eğer bu anlaşmadan çekilinirse, bu Washington’ın 2001 tarihli ABM Anlaşması’ndan (Anti Balistik Füze Anlaşması) çekilmesinden sonra küresel stratejik istikrar sistemine ikinci bir darbe olacak. ABD bir kez daha anlaşma feshini başlatan taraf" ifadelerini kullandı.

Трамп объявил о выходе США из договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесён 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. 1-м ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора — США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 20, 2018

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