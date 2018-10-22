Kremlin uyardı: ABD orta menzilli nükleer füze geliştirirse biz de aynısını yaparız

Kremlin Sözcüsü ayrıca, ABD'nin, anlaşmadan ayrılıp yeni orta menzilli nükleer füzeler geliştirme karar alması halinde Rusya'nın da askeri güç dengesini sağlamak için harekete geçmek zorunda kalacağı vurgusu yaptı.
Peskov, Trump'ın, Rusya'nın INF anlaşmasını ihlal ettiği şeklindeki iddiasını da reddetti. "Rusya bu anlaşmanın maddelerine sadık kaldı ve kalmaya devam ediyor" diyen Peskov, "ABD'ni bu belgeden çekilmesi planıysa bizde derin bir endişeye neden oluyor" diye devam etti.
INF anlaşması, 1987'de dönemin Sovyet lideri Mihail Gorbaçov ve ABD başkanı Ronald Reagan tarafından imzalanmıştı. Nitekim Gorbaçov da Trump'ın anlaşmadan çekilme planını eleştirenlerden biri olmuştu.
Bu arada INF'den çekilmeyi planladıklarını duyurması, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Boston'ın Moskova ziyaretinin hemen öncesinde gelmişti. Bolton'ın Moskova'da bugün başlayan temasları sırasında INF anlaşmasını da tartışmaya açması bekleniyor.
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