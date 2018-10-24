Şoygu: NATO tatbikatları Rusya sınırlarına giderek daha fazla yaklaşıyor

Rusya sınırları yakınında tatbikat düzenleyen NATO'nun saldırı faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yaptığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İttifak'ın tatbikatları Rusya sınırına yaklaştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Şoygu, NATO'nun Rusya sınırlarının eteklerinde düzenleyeceği ve 'Soğuk Savaş sonrasının en büyüğü' diye nitelenen 'Trident Juncture' (TRJE18) tatbikat kapsamında İttifak'ın yakın bölgelerdeki çalışmalarına tepki gösterdi.

Savunma Bakanı, "Sınırlarımızdaki operasyonel ve askeri hazırlık çalışmalarının kapsamı genişliyor ve yoğunlukları artıyor. NATO ülkeleri, saldırı faaliyetlerine ilişkin görevler üzerinde çalışıyor" dedi.

'SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANAKİ EN YÜKSEK SEVİYE'

© AFP 2018 / Vincent Jannink Rus Dışişleri: NATO’nun Rusya sınırlarındaki adımlarını göz önünde tutacağız

NATO'nun Rusya sınırlarındaki askeri hareketliliğinin Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en yüksek seviyeye çıktığını ve NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını artırma politikası izlediğini kaydeden Şoygu, tatbikatlara NATO dışından ülkelerin de katıldığının altını çizdi.

'2018'DEN 120'DEN FAZLA ÖNLEME UÇUŞU YAPILDI'

Bu arada Şoygu, NATO'nun keşif faaliyetleri nedeniyle Rus uçaklarının 2018 yılında 120'den fazla önleme uçuşu yaptığını sözlerine ekledi. 25 Ekim — 7 Kasım arası büyük bölümü Norveç'te gerçekleştirilecek TRJE18'de, deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi, hava tatbikatı için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak.

51 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araçla sahnelenecek TRJE18'e, 29 üye ülkenin yanısıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna da katılacak.