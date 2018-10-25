Rusya, Amiral Kuznetsov'dan daha büyük bir uçak gemisi inşa edecek

Rahmanov, bugün itibarıyla Rusya'da dev uçak gemilerinin inşa edebileceği iki tersane bulunduğunu kaydetti.
Rus yetkili, "Dev uçak gemilerinin inşası için şu anda en az iki tersane var. Bunların ilki, daha önce dediğim gibi 'Sevmaş', diğerinin adını şimdilik söylemeyeceğim" diye konuştu.
SAVUNMA BAKANLIĞI İNŞA ÇALIŞMALARI İÇİN TARİH VERMİŞTİ
AMİRAL KUZNETSOV 3 YIL SÜRECEK BAKIMA ALINACAK
Şu anda Rusya Donanması'nda yalnızca Amiral Kuznetsov uçak gemisi görev yapıyor. 1991 yılında hizmete giren Amiral Kuznetsov, yenileme çalışmalarının ardından 20 yıl daha ordunun hizmetinde olacak.
Amiral Kuznetsov'un onarımının 3 yıl sürmesi ve geminin 2021 yılında yeniden hizmete girmesi bekleniyor.
Amiral Kuznetsov uçak gemisi, IŞİD ve Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarıyla mücadele için Suriye'ye giden Rus filosuna öncülük etmişti.
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