Kayıt
15:54 25 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Amiral Kuznetsov uçak gemisi

    Rusya, Amiral Kuznetsov'dan daha büyük bir uçak gemisi inşa edecek

    © AP Photo / File
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'dan daha büyük bir uçak gemisi inşa etme olasılığı üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

    Rusya'nın uçak gemisi Amiral Kuznetsov
    © Fotoğraf : The Norwegian Armed Forces
    Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un onarımı 3 yıl sürecek
    RBK Daily gazetesine demeç veren Rahmanov, "OSK, Amiral Kuznetsov'dan daha fazla su çekme kapasitesine sahip yeni nesil uçak gemileri inşa etme olasılığı üzerinde çalışıyor. Yapılan çalışmalar, bu alanda potansiyel olduğunu gösteriyor" dedi.

    Rahmanov, bugün itibarıyla Rusya'da dev uçak gemilerinin inşa edebileceği iki tersane bulunduğunu kaydetti.

    Rus yetkili, "Dev uçak gemilerinin inşası için şu anda en az iki tersane var. Bunların ilki, daha önce dediğim gibi 'Sevmaş', diğerinin adını şimdilik söylemeyeceğim" diye konuştu.

    SAVUNMA BAKANLIĞI İNŞA ÇALIŞMALARI İÇİN TARİH VERMİŞTİ

    Amiral Kuznetsov uçak gemisi
    © REUTERS / Norwegian Royal Airforce
    Rusya’nın yeni uçak gemisi için tarih verildi
    Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya Donanması'nın envanterine girecek olan yeni uçak gemisinin inşasına 2025 yılında başlanacağını açıklamıştı.

    AMİRAL KUZNETSOV 3 YIL SÜRECEK BAKIMA ALINACAK

    Şu anda Rusya Donanması'nda yalnızca Amiral Kuznetsov uçak gemisi görev yapıyor. 1991 yılında hizmete giren Amiral Kuznetsov, yenileme çalışmalarının ardından 20 yıl daha ordunun hizmetinde olacak.

    Amiral Kuznetsov'un onarımının 3 yıl sürmesi ve geminin 2021 yılında yeniden hizmete girmesi bekleniyor.

    Amiral Kuznetsov uçak gemisi, IŞİD ve Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarıyla mücadele için Suriye'ye giden Rus filosuna öncülük etmişti.

    İlgili konular:

    Amiral Kuznetsov’a yeni silahlar geliyor
    Amiral Kuznetsov uçak gemisi Suriye'de operasyona başladı
    'Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov 2018'de modernize edilecek'
    'Amiral Kuznetsov uçak gemisi daha güçlü hale getirilecek'
    Etiketler:
    Amiral Kuznetsov, El Nusra Cephesi, Fetih el Şam, IŞİD, OSK, RBK Daily, Aleksey Rahmanov, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Roma imparatorluk salonu
    İş hanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktı
    Karikatür
    Trump, diğer ülkeler tarafından neden sevilmediğini anlattı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet