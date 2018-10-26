ABD basını: Rusya'nın 2022'ye kadar uyduları imha edecek yeni füzeleri olacak

ABD basınında Rusya’nın 2022’ye kadar uyduları yok etmeye yarayacak yeni füzelerinin olacağı ileri sürüldü. İddiaya göre füzelerin ilk testlerine çoktan başlandı.

CNBC’nin ABD istihbarat raporuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya’nın 2022’ye kadar uyduları yok etme kabiliyetindeki füzelere sahip olacağı iddia edildi.

İddiaya göre füzenin bir modeli geçen ay bir MiG-31 savaş uçağında görüntülendi. Füzelerin yüklenecekleri araçla uyumuna yönelik ilk testlerine de geçen ay başlandı.

Uzaydaki bir fırlatma aracıyla kullanılacak bu füzeler yörüngedeki iletişim ve görüntü uydularını hedef alacak.

Yeni füzelerin sahte uydular üzerindeki testlerine gelecek yıl başlanacak, füzeler 4 yıl sonra da Rus ordusunun envanterine girmiş olacak.

Kaynaklar ayrıca benzer füze ve sistemlerin Çin ve ABD’de de geliştirildiğini kaydetti.