F-35'lere yine 'kara' günler düştü

Bunun üzerine F-35 filosu içinde en fazla uçuş saati olan uçakların operasyonları durduruldu.
F-35'te sorun olduğunu Defense News ve Marine Corps Times sitelerine teyit eden Program Sözcüsü, karaya indirilen uçakların sayısını açıklamaya yanaşmadı.
'24'ÜNÜN UÇUŞLARI DURDURULDU'
Ancak programa yakın bir kaynak, 24 adet F-35B'nin operasyonel molayı gerekli kılan kriterlerde olduğunu söyledi.
Açıklamada, denetimler sonucunda, daha uzun uçuş saatleri olan eski motorlardan bazılarında ilaveten yakıt ikmal hortumu değişikliği yapılması gerekebileceği kaydedildi.
'FİLONUN KARAYA İNDİRİLMESİNE YOL AÇAN SORUNUN AYNISI'
Programa yakın bir kaynak da, denetlenmekte olan iki hortumun, tüm filonun uçuşlarının durdurulmasına yol açan arızanın saptandığı ilk hortumla aynı tedarikçi tarafından aynı yöntemle imal edildiğini söyledi.
'DENETLENMESİ GEREKMEYENLER UÇMAYA DEVAM EDİYOR'
Program Sözcüsü, denetlenmesi gereken şartlarda bulunmayan F-35'lerin normal uçuşlarına devam ettiğini belirtti.
ABD Kongresi, ağustos ayında savunma bütçesini onaylarken, Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına' hükmetmişti.
Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye sunacağı rapora göre teslimatın kaderi netleşecek.
Ağustos ayında Türkiye'ye Amerikan vatandaşlarının tutukluluğunu gerekçe göstererek yaptırım uygulamakta olan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin geçici yaptırımını imzalamıştı.
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