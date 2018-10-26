F-35'lere yine 'kara' günler düştü

ABD'de eylül ayındaki bir kaza sonrası, önceki hafta tüm uçuşları durdurulup geçen hafta uçuşlara geri döndürülen F-35'lerin bazısı, yeniden karaya demirlendi. Motordaki sorunlu ikmal boru hatları tekrar teftişten geçiriliyor.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı kapsamında yapılan denetimlerde, daha yaşlı F-35'lerin yakıt ikmal hortumlarında yeni sorunlar saptandı.

Bunun üzerine F-35 filosu içinde en fazla uçuş saati olan uçakların operasyonları durduruldu.

F-35'te sorun olduğunu Defense News ve Marine Corps Times sitelerine teyit eden Program Sözcüsü, karaya indirilen uçakların sayısını açıklamaya yanaşmadı.

'24'ÜNÜN UÇUŞLARI DURDURULDU'

Ancak programa yakın bir kaynak, 24 adet F-35B'nin operasyonel molayı gerekli kılan kriterlerde olduğunu söyledi.

Programın resmi açıklamasında "Ortak hükümet ve sanayi teknik ekibi, F-35'in Pratt & Whitney motorundaki yakıt ikmal hortumlarıyla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Daha önce saptanan aksayan hortuma ilaveten, yeni analiz, denetlenmesi gereken ilaveten iki hortum belirledi" denildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda, daha uzun uçuş saatleri olan eski motorlardan bazılarında ilaveten yakıt ikmal hortumu değişikliği yapılması gerekebileceği kaydedildi.

'FİLONUN KARAYA İNDİRİLMESİNE YOL AÇAN SORUNUN AYNISI'

Programa yakın bir kaynak da, denetlenmekte olan iki hortumun, tüm filonun uçuşlarının durdurulmasına yol açan arızanın saptandığı ilk hortumla aynı tedarikçi tarafından aynı yöntemle imal edildiğini söyledi.

'DENETLENMESİ GEREKMEYENLER UÇMAYA DEVAM EDİYOR'

Program Sözcüsü, denetlenmesi gereken şartlarda bulunmayan F-35'lerin normal uçuşlarına devam ettiğini belirtti.

ABD Kongresi, ağustos ayında savunma bütçesini onaylarken, Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına' hükmetmişti.

Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye sunacağı rapora göre teslimatın kaderi netleşecek.

Ağustos ayında Türkiye'ye Amerikan vatandaşlarının tutukluluğunu gerekçe göstererek yaptırım uygulamakta olan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin geçici yaptırımını imzalamıştı.