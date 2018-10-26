Rus savaş uçakları tatbikatta: Tepetaklak uçuşlar, 'düşman' hedeflere saldırılar gerçekleştiriliyor

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde yapılan tatbikatlarda Rus pilotlar, sürpriz bir saldırı ihtimaline karşı havada üstünlük kazanma becerilerini geliştirdi. Tatbikat sırasında Rus savaş uçaklarıyla tepetaklak uçan pilotlar, sahte düşman hedeflerine füze fırlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde Su-30M2 ve Su-27SM savaş uçaklarıyla yapılan ve 31 Ekim'e kadar sürecek tatbikattan görüntüler paylaştı. Tatbikat sırasında bölgedeki hava üslerinde bulunan sahte düşman hedeflerine saldırı gerçekleştirildi. Uçaklarla farklı irtifalarda, tepetaklak uçuşlar yapıldı.



Tatbikat sırasında 12 kilometre irtifada it dalaşı da yapıldı. Görüntülerde Rus uçağıyla güdümlü ve güdümsüz füzelerin havadaki ve karadaki hedefleri vurduğu görüldü.

Tatbikatta 300 asker ve 30 hava aracı yer alıyor.