NATO: Silah kontrolü konusunda Rusya ile etkili anlaşmalar yapmak istiyoruz

'TÜM MÜTTEFİKLER, RUSYA'NIN TUTUMUNUN SORUN OLUŞTURDUĞU KONUSUNDA MUTABIK'
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te konuşan Gottemoeller, "NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, temmuz ayındaki zirvede Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ciddi endişe duyduklarını ifade etti. Tüm müttefikler, ABD'nin anlaşmaya tam olarak uyduğunda ancak Rusya'nın tutumunun sorun oluşturduğunda mutabık" dedi.
RUSYA-NATO KONSEYİ 31 EKİM'DE TOPLANACAK
Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği, Rusya-NATO Konseyi'nin yeni toplantısının 31 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Daimi temsilcilikten yapılan açıklamaya göre toplantıda askeri güvenlik sorunlarının, askeri ve siyasi gerilimin düşürülmesi için tehlikeli olayların önlenmesi konusunun ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin diğer güncel meselelerin konuşulacağı ifade edildi.
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