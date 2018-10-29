Rusya yeni uçak füzesi üzerinde çalışıyor

© Sputnik / Sergey Mamontov Rusya, yeni nükleer uzay motorunun en önemli parçasını başarıyla denedi

Sputnik'e konuşan Tecmash Genel Direktörü Vladimir Lepin, Monolit füzesinin geliştirilmesiyle ilgili soruya, "Biz çalışıyoruz elbette yerinde durmuyoruz" yanıtını verdi.

Lepin, yeni füzenin ne zaman çıkacağı konusunda da şunu dedi: "Bu süreç hızlı değil".

Füzenin savaş uçakları ile helikopterler için tasarlandığını söyleyen Lepin, bu projenin tamamen kendi girişimleri olduğunu kaydederek, "Bu çalışmamızla havacılık yönünde de ilerlediğimizi göstermek istiyoruz" dedi.