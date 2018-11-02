'Rusya ve Türkiye, müşterek hava savunma sistemi kurabilir'

© AA / Özge Elif Kızıl Bütçe görüşmelerinde S-400 tartışması

Sputnik'e konuşan 'Arsenal Oteçestva' dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, "Türkiye, Avrupa ve ABD'den bağımsız olma politikasını devam ettirirse, NATO üyesi bir rakipken müttefik bir ülkeye dönüşebilir. Bu durumda askeri işbirliği gelişecek ve S-400'ler temelinde müşterek hava savunma sistemi kurulabilecek" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN HAVA SALDIRILARINA KARŞI KOYABİLİR'

Yurt dışına ihraç edilen hava savunma sistemleri temelinde otomasyon araçları kullanılarak müşterek hava savunma sistemi kurulabildiğine ve müşterek sistemin yoğun hava saldırılarına karşı koyabildiğine dikkat çeken Leonkov, şöyle devam etti: "Dolayısıyla, eğer Türkiye sınırlarını güven altına almak ve güvenilir müttefikler kazanmak istiyorsa, Rusya ve Çin'in teknik ve ekonomik proje tekliflerini değerlendirmeli. Zaten Ankara, halihazırda bunu yapıyor."

© Sputnik / Vitaliy Ankov Rus uzman: Türkiye S-400 üretimi sayesinde hava savunma sistemini modernize edebilecek

Leonkov, Türkiye'nin sadece S-400'lerle güvenliğini tamamen sağlayamayacağını da kaydetti.

Bu nedenle, S-400'leri Tor, Buk-M2, Buk-M2E gibi kısa ve orta menzilli komplekslerle takviye etmesi gerektiğinin altını çizen Leonkov, "Bu kompleksler, S-400'le birlikte birlikte bir hava savunma sistemi teşkil ediyor. Bunun yanında radar istasyonu veya radar kompleksi gibi ek donanıma ihtiyaç var. Kendi radar sistemini üreten Türkiye, bunu Rusya'dan aldığı sistemlere entegre etmek isterse, Rusya gerekli donanıma sahip" diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye ile olan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasında, sevkiyatın ana kısmının tamamlanmasından sonra Ankara'ya opsiyon hakkının öngörüldüğünü söylemişti.