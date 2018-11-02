Rusya Savunma Bakanlığı, S-400’lerin son bataryalarının tesliminin planlandan önce gerçekleştiğini duyurdu

Almaz-Antey basın servisi, siparişçinin talebi üzerine bataryalar, gerçek hava hedefleri eşliğinde başarıyla test edildiğini ve poligona nakledildiğini aktardı.
KARA HEDEFLERİNDE DE ETKİLİ
S-400 Triumf hava savunma sistemleri, uçak, füze, balistik ve seyir füzeleri, orta menzilli füzeleri yok etmede etkin bir performans sergilerken, ayrıca kara hedeflerini vurmada efektif bir kullanıma sahip olduğu belirtildi.
S-400'lerin menzili 400 kilometreye ulaşabilirken, 30 kilometrelik yükseklikteki hava hedeflerini de vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.
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