Rusya Savunma Bakanlığı, S-400’lerin son bataryalarının tesliminin planlandan önce gerçekleştiğini duyurdu

Almaz-Antey basın servisi Sputnik’e yaptığı açıklamada, bu yılki S-400 Triumf füze savunma sisteminin son bataryalarını Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini belirtti.

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Almaz-Antey'in devletin vermiş olduğu siparişi zamanından once yerine getirdiğini ifade eden şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, " Bu yılki son alayın teslimat töreni Astrahan Bölgesi'ndeki ‘Kapustin Yar' poligununda yapıldı" denildi.

Almaz-Antey basın servisi, siparişçinin talebi üzerine bataryalar, gerçek hava hedefleri eşliğinde başarıyla test edildiğini ve poligona nakledildiğini aktardı.

KARA HEDEFLERİNDE DE ETKİLİ



S-400 Triumf hava savunma sistemleri, uçak, füze, balistik ve seyir füzeleri, orta menzilli füzeleri yok etmede etkin bir performans sergilerken, ayrıca kara hedeflerini vurmada efektif bir kullanıma sahip olduğu belirtildi.

S-400'lerin menzili 400 kilometreye ulaşabilirken, 30 kilometrelik yükseklikteki hava hedeflerini de vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.