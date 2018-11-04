Rusya Savunma Bakanlığı: 2 Tu-142 uçağı Norveç Denizi’nin üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi

Uçuş sonrasında uçakların Vologda bölgesindeki havalimanına indikleri kaydedilen açıklamada, "Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşları, Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak ve diğer devletlerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Tu-142 uçaklarından bir tanesinin, NATO'nun düzenlediği Trident Juncture tatbikatına katılan ABD'nin 6. Filosu'na bağlı USS Mount Whitney komuta gemisinden çekilen fotoğrafıysa sosyal ağlarda böyle yayınlanmıştı:
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) November 3, 2018
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